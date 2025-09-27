Saiba quem é Tânia Maria, atriz brasileira de 78 anos que pode concorrer ao Oscar

Artesã que começou a carreira há seis anos, Tânia Maria pode representar o Brasil na premiação: “Não sei nem o que é Oscar”

Aos 78 anos, a atriz e artesã Tânia Maria se tornou um dos nomes mais comentados do cinema brasileiro nas últimas semanas. Ela aparece nas listas de publicações internacionais como Variety e The Hollywood Reporter como uma das apostas para concorrer ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme O Agente Secreto.

No longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, Tânia interpreta dona Sebastiana, uma senhora que oferece abrigo para perseguidos durante a ditadura militar, em 1977. Entre os personagens que passam por sua casa está Marcelo, vivido por Wagner Moura.

O diretor revelou ao jornal O Globo que escreveu a personagem já pensando na atriz: “Quando comecei a escrever este personagem da Sebastiana, não conseguia não pensar em dona Tânia, escrevi pensando nela e nas coisas que ela falaria”.

Carreira tardia

A trajetória de Tânia no cinema começou há apenas seis anos. Ela entrou no universo audiovisual em Bacurau (2019), quando participou como figurante após ser descoberta pela equipe do filme em sua comunidade. Depois disso, esteve no documentário Seu Cavalcanti (2024), no filme Yellow Cake, de Tiago Melo, ainda inédito, e na série Delegado, prevista para 2026.

Questionada sobre a possibilidade de ser indicada ao Oscar, respondeu com simplicidade: “Não sei nem o que é Oscar, mas fiquei contente demais só de ter meu nome na lista”. Ainda assim, admite que dificilmente viajaria para fora do país: “Eu deixei de ir para a França porque eu era fumante e não conseguiria ficar 12 horas sem fumar. Agora eu parei, mas ainda não tenho coragem de ir para fora. Mas no Brasil, pode botar que eu vou”.

O papel em O Agente Secreto

A própria Tânia contou que recebeu o convite com emoção. “Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer na minha vida e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação”, afirmou.

Fora das telas, ela segue atuando como artesã em Parelhas, no Rio Grande do Norte, produzindo tapetes e conjuntos de banheiro a partir de tecidos reciclados.

A estreia de O Agente Secreto nos cinemas do Brasil está marcada para 6 de novembro, semanas antes da divulgação da pré-lista dos indicados ao Oscar, em 16 de dezembro.

