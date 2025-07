Saiba quem é o brasileiro que será o diretor de fotografia da série Harry Potter

Cineasta brasileiro é escolhido para ser o diretor de fotografia da série Harry Potter, da HBO. Saiba mais sobre a trajetória dele

O Brasil acaba de ganhar mais um representante de peso em uma das produções mais esperadas da próxima década. O premiado diretor de fotografia Adriano Goldman foi confirmado como responsável pela fotografia da série Harry Potter, da HBO Max. O nome do paulistano aparece na claquete revelada em bastidores da produção, segurada pelo ator Dominic McLaughlin — e rapidamente se tornou motivo de orgulho entre os fãs de cinema.

Um olhar premiado que atravessou fronteiras

Nascido em São Paulo, Goldman é reconhecido por seu trabalho em obras aclamadas como The Crown, produção da Netflix que lhe rendeu dois prêmios Emmy, e também por títulos como Xingu (2011) e Sem Identidade (2009), este último responsável por garantir a ele o Prêmio de Excelência em Cinematografia no Festival de Sundance.

Com uma carreira iniciada ainda nos anos 1990, o diretor acumulou passagens marcantes por programas da MTV Brasil — onde comandou o icônico Acústico MTV —, videoclipes como Orgasmatron (Sepultura) e séries nacionais como Cidade dos Homens e Som e Fúria. No exterior, brilhou também em produções como Andor, Dark River, Jane Eyre e A Condenação.

Do sonho à escolha dos projetos

Goldman começou como estagiário no programa TV Mix e trilhou um caminho sólido até se tornar um dos profissionais mais requisitados de Hollywood. Sua primeira chance internacional veio pelas mãos de Fernando Meirelles, que o recomendou para o filme Sin Nombre, dirigido por Cary Fukunaga. O sucesso da parceria abriu portas para novos convites — entre eles, Jane Eyre e The Company You Keep, de Robert Redford.

Goldman vive entre o Rio e Londres, e revela que, ao contrário de muitos profissionais, já pode escolher os projetos com os quais deseja se envolver: “Já tenho, nesse momento, a possibilidade de escolher os projetos de que quero participar”, afirmou em entrevista ao jornal O Globo em 2018.

Fotografia como linguagem emocional

Conhecido por seu estilo realista, Goldman prefere projetos com menos pós-produção e mais interação direta com atores e diretores. “Gosto de trabalhos orgânicos, em que meu olhar possa fazer diferença”, declarou. Seu compromisso com a narrativa e a sensibilidade artística o tornaram referência no setor.

Na nova série de Harry Potter, ele integrará um time técnico de peso, ao lado de nomes como a designer de cabelo Cate Hall (The Crown), o coordenador de dublês Paul Herbert (007 – Sem Tempo para Morrer) e o supervisor de efeitos visuais Alexis Wajsbrot (Doctor Strange). O envolvimento de Goldman indica que a série terá não apenas escala grandiosa, mas também um olhar cinematográfico sofisticado e emocionalmente autêntico.

Entre Hollywood e a saudade do Brasil

Apesar do sucesso internacional, Goldman mantém laços com o país e confessa sentir falta dos filhos, que eventualmente o visitam em sets ao redor do mundo. “Eles têm orgulho do que faço”, disse. Para ele, a paixão por cinema é indissociável do afeto pelos atores: “Gosto de cuidar deles, vê-los trabalhando. E eles percebem isso.”