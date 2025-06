Sabrina Petraglia abre caminhos para o cinema brasileiro nos Emirados Árabes Unidos: 'Desbravando'

A atriz Sabrina Petraglia revela em entrevista à CARAS Brasil iniciativa para promover o cinema brasileiro no exterior

Sabrina Petraglia (42) está vivendo um novo capítulo em sua trajetória profissional. Radicada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a atriz, que recentemente brilhou na novela Família é Tudo, protagonizou um marco histórico ao promover a primeira exibição oficial de um longa-metragem brasileiro em um cinema da região. O escolhido foi Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, exibido no tradicional Cinema Akil, na efervescente Alserkal Avenue, com grande repercussão entre brasileiros e locais.

A iniciativa nasceu após Sabrina perceber, durante uma sessão privada do curta Mar de Mães, que nenhum filme brasileiro havia sido lançado nos cinemas do país. A partir daí, mobilizou distribuidoras, articulou apoios e convenceu o cinema local a apostar na produção nacional. “Comecei tudo isso por acaso. Trouxe o Mar de Mães como meu cartão de visitas e, ao exibir o curta, percebi que o cinema brasileiro nunca havia sido mostrado por aqui. Achei isso um absurdo. O Brasil tem uma arte tão rica, tão sensível, reconhecida mundialmente. Como aqui, onde escolhi morar, ninguém conhecia?”, questiona.

Ainda emocionada com a repercussão, Sabrina revelou que a recepção foi surpreendente: “Os Emirates ficaram impressionados com a qualidade da nossa atuação. Um deles até me pediu indicações de outros filmes brasileiros. Eles se emocionaram com a história, ficaram tocados. Foi muito bonito ver também o orgulho dos brasileiros presentes. Todos comentavam: ‘Que bom que esse momento chegou, que bom que estamos representados aqui’”, lembra.

A atriz também reforça seu compromisso com o protagonismo feminino na arte. “Gosto de falar sobre o feminino. Em Ainda Estou Aqui, a personagem é uma mãe de cinco filhos que preserva a infância e se reinventa. Em Mar de Mães, são mulheres que se ajudam. Essa potência feminina é algo que eu sempre quero levar para o público”, afirma.

Com um olhar sensível sobre a troca cultural entre Brasil e Emirados, Sabrina enxerga um caminho fértil para novas conexões. “No começo, me senti um pouco sozinha, desbravando esse território, tentando fazer o Brasil ser visto artisticamente. Mas espero que outros profissionais também passem a olhar para o Oriente Médio com outros olhos. Há muitas oportunidades aqui”, observa.

Por fim, a atriz reflete sobre a dimensão do que está realizando: “Estou começando a entender o impacto desse movimento. O embaixador chegou a me ligar e disse: ‘Sabrina, o que você está fazendo é histórico’. É um movimento feito por paixão, mas que está se tornando algo muito maior. Sim, estou me tornando uma embaixadora da cultura brasileira por aqui, e isso me enche de orgulho.”

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: