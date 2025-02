Rodrigo Simas reforça mensagem sobre a vida: 'Felicidade está nos detalhes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Simas recorda bastidores de Viva a Vida! e comenta mensagem poderosa do filme gravado em Israel

Para Rodrigo Simas(33), uma das principais funções da arte é passar mensagens que toquem o público —e isso certamente acontece com Viva a Vida!. O filme, que estreou nos cinemas na última semana, foi gravado em Israel e trás reflexões sobre a ancestralidade e busca pela felicidade.

"A nossa principal mensagem está estampada no título", começa Rodrigo Simas , em entrevista à CARAS Brasil. "É sobre se reconectar com as suas origens e ancestralidade, ter certeza de quem é e do que precisa para viver a vida. O filme mostra que a felicidade, na maioria das vezes, está nos detalhes."

O longa foi gravado enquanto o elenco fazia uma espécie de roteiro turístico do país, passando por pontos que vão além dos destinos mais comuns dos turistas. Ao lado do ator, estavam nomes como Thati Lopes(34), Jonas Bloch(85), Regina Braga(79) e Diego Martins(27).

Simas afirma que as gravações foram bastante emocionantes, e que, ao longo dos dias, teve a oportunidade de sentir a energia diferente do país e entender um pouco sobre a fé que move as pessoas. Na trama, ele da vida a Gabriel, primo distante da protagonista, Jéssica (Thati Lopes), que parte com ela para uma aventura em busca de uma tia perdida.

"Foi gostoso demais contracenar com todos eles e eu espero que o público possa sentir essa energia ao assistir o filme", completa o artista. Agora, ele diz que pretende se dedicar à divulgação do filme, porém, confirma que tem algumas cartas na manga em relação a novos projetos.

Abaixo, Rodrigo Simas recorda mais detalhes dos bastidores das gravações do filme em Israel, relembra os desafios de interpretar Gabriel e conta seus próximos projetos para 2025. Confira trechos editados da conversa.

Como foi interpretar Gabriel? O personagem nos surpreende bastante no filme, tendo um arco de transformação!

Foi incrível! Gabriel é um personagem muito leve, mas que está meio perdido profissionalmente e na vida também, e de repente, a Jéssica aparece na vida dele para fazê-lo não pensar muito e se jogar nessa aventura, que é essa viagem por Israel. E no fim, ajudando ela, ele acaba se reencontrando também.

Houve algum desafio ao dar vida a essa personagem?

É sempre desafiador dar vida a uma personagem, no caso do Gabriel em Viva a Vida!, eu estava finalizando a primeira temporada de Prazer, Hamlet, o meu monólogo e, no dia seguinte, viajei para começar as gravações. Então, foi mais difícil me desconectar de uma personagem e de um projeto tão potente e intenso, como é Prazer, Hamlet, e dar vida ao Gabriel, que é leve, divertido e que está pronto para viver essa aventura ao lado da Jéssica, personagem vivida pela minha amiga Thati Lopes.

Teve algum episódio marcante durante as gravações?

Foi um set muito leve e divertido de trabalhar. Como viajamos juntos, ficamos muito próximos e vivemos muitas coisas, afinal ficamos mais ou menos um mês gravando em Israel. Pra mim, um momento marcante, foi quando estávamos gravando no meio do deserto com o Jonas Bloch. Eu e Thati já estávamos cansados de tanto andar e tentando acompanhar o ritmo dele, a gente se olhava e pensava, não é possível que ele vai continuar andando como se nada. E ele continuava andando e não parava! Todo mundo ficou impressionado com a disposição física dele. Admiro muito o Jonas como pessoa e como artista.

Como foi dividir as gravações com nomes como Thati Lopes, Jonas Bloch, Regina Braga e Diego Martins?

Como disse na pergunta anterior, foi muito gostoso. Eu já conhecia a Thati há muitos anos, mas só durante as gravações do filme que nos aproximamos de verdade. Todo mundo estava na mesma sinergia, na mesma leveza, foi gostoso demais contracenar com todos eles e eu espero que o público possa sentir essa energia ao assistir o filme.

Você tem novos projetos que possa nos contar?

Confesso que neste momento o meu projeto é Viva a Vida! e decidi me dedicar apenas ao lançamento dele. Sobre outros projetos eu ainda não tenho nada concreto, estamos avaliando algumas oportunidades, mas nada certo. E tenho o meu monólogo, Prazer, Hamlet, que eu amo fazer e que é uma carta na manga, onde devo voltar com ele em algum momento, mas ainda não sei exatamente quando.

