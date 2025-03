Regina Duarte mostra que a namoradinha do Brasil segue apaixonada e vibra com Oscar

A atriz Regina Duarte surpreendeu alguns internautas ao declarar sua torcida pelo filme 'Ainda Estou Aqui' na premiação do Oscar 2025

O longa brasileiro Ainda Estou Aqui fez história e venceu o prêmio de melhor filme internacional no Oscar 2025, no último domingo, 2. Esta foi a primeira vitória do Brasil na premiação, mas para muitos essa não foi a única surpresa da noite, pois a atriz Regina Duarte (78) também surpreendeu ao declarar sua torcida pela obra; entenda por que a artista mostra que a namoradinha do Brasil segue apaixonada pela cultura brasileira.

No último domingo, 2, Regina Duarte fez uma publicação nas redes sociais onde mencionou estar torcendo por Ainda Estou Aqui na premiação do Oscar 2025. Segundo a atriz: "Agora é seguir produzindo e mostrando o nosso vasto Brasil pro mundo".

Nas redes sociais, internautas dividiram opinião, alguns questionaram se Regina Duarte realmente havia entendido o enredo do filme. Por outro lado, principalmente os seguidores da atriz, criticaram ela ter declarado apoio.

Isso acontece porque o enredo de Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice Paiva (1929-2018) e sua luta para desvendar o assasinato do marido, o deputado Rubens Paiva (1929-1971) durante a mitadura militar no Brasil

Vale lembrar que o ex-presidente, Jair Bolsonaro (69), que teve o apoio de Regina Duarte nas últimas eleições, tem um histórico de saudosismo pela fase onde o Brasil ficou sob o comando dos militares. E, em 2020, quando a atriz ocupava o cargo de secretária da cultural ela relativizou o período da Ditadura Militar.

NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ

Regina Duarte já tinha declarado publicamente sua admiração pelo filme Ainda Estou Aqui, em participação no podcast Se Lig, a atriz elogiou a atuação, a direção e o resultado do longa. E falou que até deu vontade de fazer cinema.

"Eu vi um filme maravilhoso... 'Ainda estou aqui'. Fernandinha Torres, meu Deus! Me deu uma vontade de fazer cinema, sabe? Que direção! Que texto! Que coisa maravilhosa, sabe?", afirmou a atriz na época. O comentário também nãoi passou despercebido e acabou dividindo opiniões.

A NAMORADINHA DO BRASIL SEGUE APAIXONADA

Bastante popular, Regina Duarte ganhou o apelido nacional de Namoradinha do Brasil quando interpretou a órfã Patrícia na telenovela Minha Doce Namorada. O título veio pela sua popularidade e após interpretar papéis importantes em novelas da Globo durante os anos 1970 e 1980.

Apesar de fugir desse título, o apoio de Regina Duarte ao Oscar mostra que a ela segue apaixonada e vibrando pela cultural do Brasil. Inclusive, este pode ser visto como um verdadeiro ato de patriotismo, onde mesmo demonstrando um histórico desfavorável a narrativa de Ainda Estou Aqui, a atriz se manteve firme e continuou vibrando pelo sucesso do filme e da cultura brasileira na premiação.

