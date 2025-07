Rafaela Gonçalves celebra os 7 prêmios do curta 'If the Shoe Fits'

Atriz, diretora e produtora brasileira comemora reconhecimento global de seu primeiro filme, um drama psicológico com forte carga emocional e estética autoral

A atriz e produtora Rafaela Gonçalves tem motivos de sobra para comemorar. Seu curta-metragem, If the Shoe Fits, conquistou sete prêmios em circuitos internacionais e já foi selecionado para 12 festivais ao redor do mundo, incluindo eventos nos Estados Unidos, Brasil e Itália. O projeto marca a estreia da Half N Rafa Productions.

“Fico muito feliz em poder compartilhar esse filme, sobre um assunto tão importante, com o mundo todo – e ainda com sete prêmios já!”, declarou Rafaela, emocionada com a repercussão da obra.

O curta é um drama psicológico com elementos de terror corporal, que utiliza a dança como metáfora para narrar a história de uma bailarina presa a padrões afetivos transmitidos por gerações. A obra investiga os limites entre amor, dor e sacrifício, tanto no palco quanto fora dele, e propõe reflexões sobre a herança emocional e a pressão estética enfrentada por mulheres.

A qualidade do filme tem sido reconhecida em diversas frentes. Entre os prêmios conquistados estão: Melhor Filme Independente no Venice Under the Stars – International Film Festival (Itália), Melhor Atriz no Take Especial / Take Único (Brasil), Melhor Cinematografia no Short Way International Short Film Festival (Brasil), e Melhor Curta de Dança no Marina del Rey Film Festival (EUA). A produção também recebeu o Award of Recognition for Contemporary Issues no The IndieFEST Film Awards (EUA), e foi eleita Melhor Filme Estudantil no Metropolis Film Festival (Itália), além de conquistar o Programmer’s Prize for Exceptional Filmmaking no Film Invasion Los Angeles.