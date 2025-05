Rafaela Gonçalves brilha no tapete vermelho do filme ‘Blow For Blow’

Com look preto nada básico, Rafaela Gonçalves cruza o tapete vermelho da exibição especial do filme Blow For Blow nos Estados Unidos

A atriz Rafaela Gonçalves brilhou no evento especial para a exibição do filme Blow For Blow nos Estados Unidos. Ela cruzou o tapete vermelho com um vestido preto com fenda poderosa.

A artista é a protagonista do projeto, mas também trabalhou na produção como co-produtora e assistente de direção.

Confira o look:

Rafaela Gonçalves - Foto: Divulgação

Rigan Machado, diretor do filme Blow For Blow, e a atriz é co-produtora Rafaela Gonçalves brasileira

Quem é Rafaela Gonçalves?

Rafaela Gonçalves é natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, e escreveu seu primeiro livro aos 15 anos de idade. Após concluir o ensino médio, ela se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, com o objetivo de seguir sua carreira como atriz. Lá, ela fez o bacharelado em Atuação na AMDA, em Hollywood, e o mestrado na área de Produção.

Entre seus projetos de sucesso estando o longa-metragem I Watched You Become Death, que já conquistou prêmios em festivais de cinema, e ela participou do comercial da Copa do Mundo 2022 para a Fox Sports e uma marca de carros.

Recentemente, ela atuou, co-produziu e foi assistente de direção no filme Blow For Blow. Ainda neste ano, ela vai fazer um filme com Rigan Machado. Em 2026, ela vai gravar um filme com Marcos Felipe Rossi.