Quem é Mikey Madison, atriz que desbancou Fernanda Torres no Oscar?

Saiba quem é Mikey Madison, protagonista do filme Anora, que venceu o Oscar de Melhor Atriz no lugar de Fernanda Torres

No último domingo, 2, aconteceu a tão esperada cerimônia da premiação do Oscar. O Brasil fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com Ainda Estou Aqui. No entanto outras categorias muito esperadas pelos brasileiros eram Melhor Atriz e Melhor Filme, vencidas respectivamente por Mikey Madison e Anora.

O resultado da categoria de atuação revoltou os brasileiros. Além da vencedora Mikey Madison (Anora), as outras concorrentes eram Demi Moore (A Substância), Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui), Cynthia Erivo (Wicked) e Karla Sofía Gascón (Emília Pérez).

Claro que a torcida era para a brasileira, porém muitas pessoas afirmaram que aceitariam perder o Oscar para uma atriz consagrada como Demi Moore e não para uma jovem de 25 anos.

Mas afinal, quem é Mikey Madison?

Mikey Madison fez sua estreia como atriz em 2013 ao aparecer nos curtas metragens Retirement e Pani's Box. Já em 2014, a atriz fez o seu primeiro longa metragem Liza, Liza, Skies Are Grey, que não foi lançado até 2017.

Em 2016, a artista começou um papel principal como Max Fox na série de comédia dramática da FX, Better Things, que durou até 2022. Nesse tempo, Mikey participou de outros filmes como Monster e Nostalgia. A atriz ganhou reconhecimento por seu papel como Susan Atkins no filme de drama de época de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que estreou no Festival de Cinema de Cannes de 2019.

Além disso, Madison também interpretou Amber em Scream, o quinto filme da franquia, que estreou em 2022.

Em 2024, Mikey Madison foi convidada para interpretar uma profissional do sexo no filme Anora, que lhe rendeu o primeiro Oscar de sua carreira aos 25 anos.

Leitura labial

Uma das categorias mais esperadas do Oscar 2025 pelos brasileiros era a de Melhor Atriz. Isso porque a atriz brasileira Fernanda Torres disputava a estatueta contra Demi Moore, Mikey Madison, Karla Sofía Gascón e Cynthia Erivo. A vencedora foi Mikey Madison, que atuou no filme Anora. Logo que o nome dela foi anunciado, a reação de Demi Moore deu o que falar na internet.

Demi Moore era a favorita de muitos críticos para receber o Oscar de Melhor Atriz em 2025 por sua atuação em A Substância, mas não levou o prêmio. Com isso, os olhares estavam em sua reação. Tanto que uma especialista em leitura labial revelou o que ela disse ao perder a estatueta.

Ao ver o nome de Mikey ser anunciado, Demi teve uma expressão que parecia de decepção e logo aplaudiu a concorrente. Segundo a especialista em leitura labial Nicola Hickling, a atriz veterana disse: “Legal”. Porém, ela não sorriu. A especialista ainda apontou que Demi balançou a cabeça levemente, o que pode ser visto como um esforço para se manter dentro do protocolo.

