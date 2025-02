Qual foi a reação de Martin Scorsese após assistir Ainda Estou Aqui?

O filme Ainda Estou Aqui segue conquistando admiradores no mundo inteiro. Até gigantes do cinema, como Martin Scorsese, aprovaram a obra brasileira

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui segue conquistando admiradores ao redor do mundo e já quebrou recorde de bilheteria em diversos países.

Até gigantes do cinema, como Martin Scorsese, aprovaram a obra brasileira. O produtor de Ainda Estou Aqui, Rodrigo Teixeira, participou do vodcast Dois Pontos, do jornal O Estado de S. Paulo, e contou que Martin escreveu um email para o diretor Walter Salles após assistir ao filme.

O cineasta americano, vencedor do Oscar por Os Infiltrados (2006), parece ter gostado bastante do que viu. "Eu sei que o Scorsese escreveu um email maravilhoso sobre o filme para o Walter, um email de diretor para diretor", contou Rodrigo.

Ainda de acordo com Rodrigo, Fernanda Torres tem sido tietada por diversas celebridades de Hollywood. "Na hora que a gente entrou, todo mundo parou. As pessoas queriam tocar na Fernanda, conversar com ela", disse ele sobre uma festa após a premiação do Globo de Ouro.

Ainda Estou Aqui concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Além disso, Fernanda Torres, que interpretou Eunice Paiva, concorre para Melhor Atriz.

Aposta internacional

Estão deixando a gente sonhar! Na quinta-feira, 27, o jornal The New York Times publicou as suas previsões para o Oscar a apostou na vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme Estrangeiro.

De acordo com a jornalista Kyle Buchanan, a disputa para Melhor Atriz está acirrada. "Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela (Fernanda Torres) tem recebido muitos votos de membros da Academia. Com a disputa tão acirrada entre Moore e Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido. Qualquer uma dessas mulheres pode ganhar", disse ela.

A brasileira concorrre com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância).

A jornalista ainda afirmou que Ainda Estou Aqui sairá vitorioso na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. "Ainda Estou Aqui está ganhando popularidade tardiamente entre os eleitores", contou.

A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

