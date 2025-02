Presentes de R$ 12 milhões são distribuídos aos indicados ao Oscar 2025

O kit luxuoso oferecido aos indicados ao Oscar 2025 vai além de viagens e inclui procedimentos estéticos e outros mimos; confira todos os detalhes!

Os indicados ao Oscar 2025 podem ou não levar a estatueta para casa, mas sairão com uma “bolsa” repleta de presentes avaliados em US$ 2 milhões, o equivalente a R$ 12 milhões. O kit luxuoso inclui desde procedimentos estéticos e produtos de beleza até viagens exclusivas.

No entanto, nem todos os indicados terão direito a esse mimo. A bolsa é destinada apenas aos indicados nas categorias de direção e atuação, como Fernanda Torres, Adrien Brody, Zoe Saldaña, Sebastian Stane Demi Moore. O kit foi batizado de “Everyone Wins”, que em português significa “Todos Ganham”.

Entre os destaques está um pacote de cinco noites em um retiro de luxo no Sri Lanka, além de uma viagem de quatro noites em dois resorts nas Maldivas e uma estadia no hotel cinco estrelas Cotton House, em Barcelona. O valor total dessas experiências é estimado em US$ 25 mil, aproximadamente R$ 145 mil.

Além das viagens, o kit também inclui produtos de beleza e procedimentos estéticos. A clínica ArtLipo, comandada pelo Dr. Thomas Su, oferece cirurgias plásticas como lipoaspiração em pernas e braços, avaliadas em US$ 20 mil, cerca de R$ 115 mil.

Para complementar, os indicados receberão uma linha de produtos para a pele da marca Miage, além de uma assinatura de US$ 500 na Function Health, que dá acesso a mais de 100 testes laboratoriais voltados para saúde e bem-estar. Outro mimo exclusivo é uma experiência promovida pela joalheria O.M.GIGI, na qual, 10 convidados poderão criar suas próprias peças personalizadas.

E não para por aí! Os indicados também ganharão o livro A Journey of Iceland - From Darkness to Light, avaliado em US$ 950 (aproximadamente R$ 5,5 mil), e uma seleção especial de cosméticos e produtos para cabelo da L’Oréal Paris. Além disso, o presente inclui roupas para pets, guloseimas, malas e bebidas alcoólicas.

