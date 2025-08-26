Pré-estreia do filme ‘8 Segundos - O Desafio’ acontecerá em Barretos

Elenco do filme ‘8 Segundos - O Desafio’ participará de sessão para convidados na quarta-feira, 27 de agosto
A pré-estreia do filme 8 Segundos - O Desafio acontecerá na quarta-feira, 27 de agosto, às 10h no Centerplex Cinemas do North Shopping Barretos (Via Conselheiro Antônio Prado - Pedro Cavalini), em Barretos, interior de São Paulo. O evento será uma sessão exclusiva para a imprensa e convidados.
O lançará contará com a presença do elenco, como: Rafael Cardoso, Letícia Augustin, Daniel Rocha, Marjorie Girardi, Werner Schunemann, Robson Nunes, Juliano Laham, Laura Proença, Jaed’son Bahia, Rubens Chacha, Adriana De Broux, Mateus Sandré, Paulo Matos, Sidy Correia, Vicente Alvite.
A pré-estreia acontece durante a programação da 70ª Festa do Peão de Barretos.
