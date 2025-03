Oscar toma atitude radical e bloqueia os brasileiros em post específico

Gente! Equipe do Oscar decide restringir o acesso a um post no feed e apenas norte-americanos podem vê-lo. Entenda o motivo!

A equipe do Oscar 2025 tomou uma atitude radical para se proteger dos haters. Nesta segunda-feira, 3, os brasileiros não conseguiram ver o post da academia cinematográfica em homenagem para a atriz Mikey Madison, que foi quem venceu o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em Anora. Porém, o post está lá no feed e só pode ser visto por norte-americanos.

De acordo com o site G1, a organização do perfil do Oscar bloqueou pelo menos 5 posts que apenas pessoas que estão nos Estados Unidos podem visualizar - incluindo o post da atriz que venceu a categoria que era disputada pela atriz brasileiraFernanda Torres.

Por enquanto, o Oscar não se pronunciou sobre o motivo do bloqueio para os brasileiros. Os rumores dizem que a atitude de bloquear os posts é uma forma de proteção contra comentários negativos.

Vale lembrar que durante a campanha para o Oscar 2025, os brasileiros encheram o perfil da academia de comentários pedindo por indicações do filme Ainda Estou Aqui e também torcendo pela produção quando esta foi indicada em 3 categorias.

Brasil conquistou seu primeiro Oscar com Ainda Estou Aqui

Neste domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

"Obrigada, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse Walter Salles em seu discurso.

Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torresperdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora.

