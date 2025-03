Oscar 2025: Veja os looks dos famosos no tapete vermelho

Fernanda Torres, Cynthia Erivo, Whoopi Goldberg e Ariana Grande são algumas das estrelas que cruzaram o tapete vermelho do Oscar 2025

Na noite deste domingo, 2, a cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar 2025 aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos, e reuniu um verdadeiro time de celebridades no tapete vermelho. O evento internacional agitou o mundo dos fashionistas com looks impecáveis. Confira os modelitos nas galerias abaixo:

As cores neutras

Várias celebridades apostaram no tradicional look preto para o Oscar 2025, mas deixaram o jeito discreto de lado. Alguns exemplos são: Fernanda Torres apostou em um vestido com muito brilho e plumas; Cynthia Erivo usou um vestido estruturado com gola volumosa. Além disso, outros tons neutros também surgiram por lá, como o vestido branco de Elle Fanning.

Os modelitos coloridos

As cores também tiveram lugar no red carpet do Oscar. Whoopi Goldberg apostou em um vestido em tom de azul petróleo. Enquanto isso, Ariana Grande surgiu com um modelito em tom rosado e com saia volumosa. Os modelitos brilhantes também tiveram vez com Mindy Kaling e Felicity Jones.