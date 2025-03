Oscar 2025: Valentina Herszage diz que Ainda Estou Aqui 'já venceu' pelo carinho do público

Em entrevista à CARAS Brasil, Valentina Herszage, de Ainda Estou Aqui, também comenta indicação de Fernanda Torres ao Oscar de Melhor Atriz

Com o Brasil concorrendo em três categorias no Oscar 2025, as expectativas para os fãs de cinema estão altíssimas —e isso não é diferente para Valentina Herszage(26). Filha de Fernanda Torres(59) em Ainda Estou Aqui, ela reforça a torcida pelos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, porém, assegura que o longa "já venceu" por ter recebido tanto carinho do público.

"Ver o Brasil concorrendo a Melhor Filme no Oscar não é só um marco para o cinema nacional, é um impulso para que mais histórias nossas sejam contadas e reconhecidas. Isso mostra que o que fazemos aqui tem um impacto real no mundo", diz a atriz, à CARAS Brasil. "A gente sempre sonha, mas quando acontece, é quase inacreditável."

Para ela, a mobilização e carinho do público com o longa já carrega a sensação de missão cumprida com o filme. "Para mim, parece que o filme já venceu. Claro que a gente torce para levar a estatueta, mas a sensação de que 'chegamos lá' já é enorme."

Leia também: Filho de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui é indicado ao Oscar em seu 1º filme: 'Emocionado'

Herszage também celebra o fato de estar dividindo o momento especial com Fernanda Torres, que concorre ao prêmio de Melhor Atriz pela atuação como Eunice Paiva, protagonista do longa brasileiro. A artista recorda a emoção que sentiu no momento da indicação.

"O Oscar sempre foi esse grande símbolo do cinema, e estar lá com um filme brasileiro já é um prêmio. Mas ouvir o nome da Fernanda sendo indicado... foi um daqueles momentos em que o tempo para. Ela é uma força da nossa cultura, alguém que a gente cresceu assistindo e admirando."

Ela, que esteve presente no evento de lançamento da TRUSS Academy, também aproveita para falar sobre sua rotina de cuidados com a aparência. Como atriz, ela assegura que a vaidade é diretamente ligada ao equilíbrio, e que a profissão a fez aprender a desapegar da própria imagem.

"No dia a dia, cuidar do cabelo, passar um batom… isso me dá prazer. E é por isso que estar com a TRUSS faz tanto sentido para mim. É uma marca que está presente na minha vida, desde a minha mãe até outras mulheres da minha convivência. Faz parte da minha rotina e agora da minha história também", completa.

Leia mais em: Cynthia Erivo e Ariana Grande são confirmadas na abertura do Oscar 2025

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VALENTINA HERSZAGE EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: