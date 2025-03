Oscar 2025: saiba que horas começa a premiação e onde assistir

'Ainda Estou Aqui' concorre ao Oscar como melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres; veja que horas começa o evento

A 97ª edição do Oscar será realizado neste domingo, 2, no Dolby Theatre, em Los Angeles. Os brasileiros estão animados com a premiação devido às chances do filme 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, indicado a melhor filme e melhor filme internacional, e com Fernanda Torres, concorrendo a melhor atriz.

Que horas começa o Oscar e onde assistir?

O Oscar começa às 21h (horário de Brasília) e será transmitido pela TV Globo, pelo canal TNT e pela plataforma de streaming Max.

Como a cerimônia acontece simultaneamente com o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, a Globo vai transmitir o evento para todo Brasil, exceto para o Rio. A transmissão, que terá o comando da apresentadora Maria Beltrão, terá início às 21h55, após o 'Fantástico', e também poderá ser acompanhada pelos sites do G1 e gshow.

Já na TNT e na plataforma de streaming da Max, o evento começará a ser transmitido a partir das 19h30. A cobertura será feita por Ana Furtado, diretamente de Los Angeles, e Carol Ribeiro, no tapete vermelho. No estúdio, estão escalados o ator Lázaro Ramos, a atriz Fabiula Nascimento e a especialista em séries e filmes Aline Diniz.

Quem apresenta o Oscar?

Neste ano, o Oscar será apresentado por Conan O'Brien. Ele substitui Jimmy Kimmel, que esteve à frente da apresentação na última edição, que, inclusive, ganhou o Emmy de melhor especial de variedades ao vivo.

A academia escolheu grandes nomes de Hollywood para subirem ao palco com a função de apresentarem prêmios ou cumprirem alguma função importante na festa como: Selena Gomez, Oprah Winfrey, Jo Alwyn, Sterling K.Brown, William Dafoe, Ana de Armas, Lily Rose-Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Halle Berry, Pénelope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb e Bowen Yang.

Vale lembrar que a ordem de apresentação das categorias do Oscar 2025 ainda não foi divulgada pela Academia de Hollywood, mas tradicionalmente, as principais categorias da premiação são deixadas para os momentos finais da cerimônia.

