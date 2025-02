Olivia Torres fala sobre relação com Fernanda Torres no set: ‘Ela é muito simples’

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade a entrevista de Olivia Torres para a jornalista Mari Palma; a atriz elogia a colega de set Fernanda Torres

A atriz Olivia Torres (30), intérprete de Babiu na segunda fase do filme Ainda Estou Aqui, revela bastidores das gravações da obra do diretor Walter Salles (68) e fala sobre a convivência com Fernanda Torres (59) no set, durante entrevista a jornalista Mari Palma (35) para o Na Palma da Mari, da CNN Brasil, que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, às 20h, no Youtube.

No bate-papo que a CARAS Brasil teve acesso com exclusividade, a artista classifica a filha de Fernanda Montenegro (95) como a “brasileira mais famosa do mundo” atualmente. “Ela está imensa”, afirma Olivia, com expectativa de vitória do longa-metragem em ao menos uma das três categorias (Melhor Atriz, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional) nas quais foi indicado ao Oscar deste ano.

A atriz elogia a atitude da colega no set de filmagem. “O extraordinário é que ela é muito simples. Daniela Thomas, que é uma das produtoras do filme e dirigiu, com o Walter (Salles), Terra Estrangeira e Linha de Passe, falou que tem algo muito especial na Nanda: ‘Todo mundo se sente grande amigo dela’, sabe? Todo mundo acha que é o melhor amigo dela, porque ela é muito fácil de lidar”, ressalta.

Olivia ainda relata durante a conversa que todos os profissionais envolvidos na produção e na filmagem se sentiam “engrandecidos” pela presença de Fernanda, sobretudo quando ela estava caracterizada como Eunice, a matriarca da família Paiva. “A energia do set mudava, sabe? E o trabalho, na verdade, se tornou simples”, conta.

Ainda Estou Aqui conta a história da família Paiva após o sequestro e assassinato de seu patriarca, o ex-deputado Rubens Paiva, pela ditadura militar.

A atriz Olivia Torres em entrevista para a jornalista Mari Palma, no Na Palma da Mari - Foto: Divulgação/CNN Brasil

MILHÕES DE EXPECTADORES

Segundo dados do Filme B., Ainda Estou Aqui foi visto por 5,2 milhões de brasileiros desde sua estreia, em novembro do ano passado. Às vésperas do Oscar, o filme continua conquistando projeção internacional.

Além de estar concorrendo a três estatuetas, o longa também ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, e rendeu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de melhor atriz em drama. Foi o filme latino-americano com a maior estreia no Reino Unido, ocupou por semanas o topo da bilheteria de Portugal e, nos Estados Unidos, ultrapassou R$ 20 milhões.

A festa do Oscar será realizada no próximo domingo, 2, a partir das 21h. A premiação será transmitida na TV aberta pela Rede Globo. Já a CNN Brasil oferecerá uma cobertura especial pelo canal do Youtube de CNN Pop, das 19h à 1h, com duas entradas: a partir das 19h e após às 23h30. A apresentação fica a cargo de Maria Palma e da âncora Elisa Veeck.

