O acidente que mudou para sempre a mão esquerda de Morgan Freeman

Como o acidente de carro de 2008 causou danos irreversíveis nos nervos da mão esquerda do ator Morgan Freeman e por que ele usa a famosa luva de compressão

Por que Morgan Freeman faz questão de usar uma luva na mão esquerda? O ator sofreu um acidente de carro em 2008 que o deixou com mão paralisada para sempre. Relembre a história:

Em 3 de agosto de 2008, Morgan Freeman dirigia um Nissan Maxima de 1997 próximo a Ruleville, Mississippi, quando seu carro saiu da estrada, capotou várias vezes e caiu em uma vala. Ele e a passageira, Demaris Meyer, ficaram presos por um período até que equipes de resgate utilizaram ferramentas hidráulicas – conhecidas como “jaws of life” – para libertá-los. Freeman foi então levado de helicóptero ao Regional Medical Center em Memphis, sendo diagnosticado com fraturas no braço, cotovelo e ombro.

A recuperação: cirurgias, reabilitação e esperança

Após o acidente, Freeman passou por cirurgia para estabilizar as fraturas e reparar danos nos nervos do braço e mão esquerda. Ele deixou o hospital cerca de quatro dias depois, em 7 de agosto de 2008, usando um colar ortopédico por mais de seis meses – e os médicos o orientaram a evitar atividades como jogar golfe por até um ano, o que o ator confessou ter detestado. Mesmo já participando de gravações de filmes como Invictus e Red, ele continuou submetido à reabilitação intensiva.

Os danos permanentes na mão esquerda

Embora os ossos tenham se recuperado, os nervos da mão esquerda não se regeneraram completamente. Morgan Freeman sofreu uma neuropatia permanente e, aos poucos, certa paralisia se instalou – ele passou a usar uma luva de compressão para estimular a circulação, controlar o inchaço e reduzir dores decorrentes de fibromialgia, diagnosticada depois do acidente . Em suas próprias palavras: “sofri danos nos nervos e não melhorou. Não consigo movê-la” .

A luva, geralmente preta ou creme, se tornou sua assinatura visual em entrevistas, tapetes vermelhos e premiações — incluindo os Oscars de 2023 e 2025, quando usou o acessório tanto em memória ao amigo Gene Hackman, quanto para reafirmar sua luta diária contra o inchaço e a dor.

Vida e carreira em frente ao obstáculo

Mesmo com limitações de mobilidade na mão esquerda, Freeman manteve seu ritmo de trabalho. Ele continuou atuando, emprestando sua voz inconfundível a documentários e narrativas, e até participou de séries de TV e festivais — como ao apresentar prêmios ao amigo Clint Eastwood. Em novembro de 2024, foi visto em um jantar em Los Angeles, usando uma luva creme, e mencionou que a fibromialgia torna seu braço “incrivelmente dolorido”.

Morgan Freeman - Foto: Getty Images

Por que a luva é indispensável?

Melhora da circulação: Mantém o fluxo sanguíneo – movimento que a mão paralisada já não faz naturalmente.

Controle do inchaço: Previne o acúmulo de líquido e a inflamação constante.

Gestão da dor: Alivia os efeitos da fibromialgia e da neuropatia crônica.

O grave acidente de 2008 mudou para sempre a trajetória de Morgan Freeman, deixando sequelas permanentes na mão esquerda. Ainda assim, o ator transformou sua adversidade em símbolo de resistência. A luva de compressão representa, hoje, não apenas um cuidado médico, mas também a perseverança de um artista que continua ativo e inspirador — mesmo com um braço marcado pela história.

Leia também: Revista ‘Forbes’ elege Morgan Freeman a celebridade mais confiável dos EUA