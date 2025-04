Ney Matogrosso fala da relação com a mãe de 103 anos: 'Até os 100 cuidou do meu sítio'

Na coletiva de imprensa de Homem com H, em que a CARAS Brasil participou, Ney Matogrosso comentou sobre sua cinebiografia e a presença da mãe no longa

Ícone da música brasileira, Ney Matogrosso (83) terá sua história exibida nas telas do cinema a partir da quinta-feira, 1º, em Homem com H. Contando sua trajetória "sem nenhum pudor", como o artista classifica, a cinebiografia mostra seus amores, desafios e a relação familiar, especialmente o apoio de sua mãe, Beita de Souza Pereira (103).

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa do filme, e, durante a conversa, Ney Matogrosso explicou que a mãe não poderá assistir ao longa por sua idade avançada . Representada por Hermila Guedes (45), Beita surge sempre orgulhosa da carreira do artista, e o músico contou que ela esteve presente em outros cenários importantes de sua trajetória.

"Agora, com 103, ela não funciona mais. Até os 100 ela cuidou do meu sítio, dos nove empregados da fazenda", diz o cantor. O sítio, em que ele faz a soltura de animais silvestres, aparece no projeto e, inicialmente, a ideia era que o longa fosse encerrado no local. "Nós chegamos a conclusão que eu não estava aposentado e pareceria."

O artista acrescenta que a relação com a mãe é sem sofrimento, mesmo nos dias em que ela já não o reconhece. "Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas, tem dias que ela olha para mim e fala: 'Quem é você?'. E eu digo: 'Sou o Ney, mãe'. Mas, também não faço drama não."

Já em relação ao filme, Ney diz que seu único pedido ao diretor, Esmir Filho (42), foi para que tudo o que estivesse na cinebiografia fosse verdadeiro. O pedido foi atendido, e o artista também colaborou para a execução do projeto, que contou com cerca de R$ 18 milhões investidos.

"Tudo o que está ali é verdade, sem nenhum pudor de contar minha vida com o meu pai, minha família, meus amores... sem pudor nenhum", afirma. "O Esmir combinou que ele iria escrevendo os roteiros e mandaria para mim, para eu conferir. Eu li 12, foram 17 ao total."

O artista também esteve presente nos bastidores, e participou de três dias de filmagem. Ney conta que ficou impressionado ao ver todo o trabalho da equipe, de Jesuíta Barbosa (33) —que o interpreta, e que chegou a se emocionar ao assistir o longa pela primeira vez.

Com grande riqueza de figurinos, contando até com alguns originais, e cenários, Homem com H conta as diferentes fases da vida do grande artista. Dirigido e roteirizado por Esmir Filho, o elenco conta com nomes como Bruno Montaleone (28), Rômulo Braga (48), Lara Tremouroux (28) e Jullio Reis (28) e chega aos cinemas na quinta-feira, 1º, com exibições especiais já nesta quarta, 30.

Nascido em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, Ney Matogrosso é cantor e ator. Dono de uma voz marcante, estilo irreverente e performances de palco únicas, ele iniciou a carreira musical na década de 1970 com o grupo Secos & Molhados e, posteriormente, lançou uma carreira solo, que é sucesso até os dias de hoje. Atualmente, ele está em turnê com o show Bloco na Rua.

