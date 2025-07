Mudança radical no visual: Jason Momoa surge sem barba

Jason Momoa, ator de Aquaman, publica um vídeo nas redes sociais enquanto prepara seu novo visual para retornar ao elenco de Duna

O famoso ator de Aquaman, Jason Momoa, de 45 anos, chocou seus seguidores na última quarta-feira, 30, ao aparecer nas redes sociais com uma brusca mudança no visual: ele tirou a barba ! O ator transformou seu visual para as gravações do novo filme Duna: Parte 3, que estreia no final de 2026.

O novo visual do ator gerou controvérsias de seus fãs na rede social X, antigo Twitter. “Não dá, gente, cola a barba de volta.”, um usuário comentou. “Jason Momoa sem barba continua sendo o homem mais lindo do planeta”, disse outro fã do artista.

Pela primeira vez em seis anos, Jason tirou sua barba para interpretar novamente um personagem da franquia. Ele compartilhou um vídeo durante o processo em suas redes sociais. “Apenas por você, Denis.” afirmou o ator fazendo referência ao diretor dos filmes de Duna, Denis Villeneuve.

No decorrer do vídeo Jason também afirma não ter gostado do resultado de sua nova aparência. “Eu odiei”.





A volta para o elenco de Duna

No novo filme da série Duna, Jason Momoa voltará a interpretar o personagem Duncan Idaho, um mestre de armas e mentor de Paul Atreides, personagem interpretado por Timothée Chalamet. Duncan acaba tendo um fim triste e cruel no primeiro filme, ao se sacrificar para proteger Paul e sua mãe.



O filme promete ser uma adaptação fiel dos livros, pois o novo longa-metragem trará Jason Momoa de volta como um ghola, um clone feito pelos Bene Tleilax que será entregue para Paul Atreides, que agora se tornou imperador.

Nas gravações do primeiro filme da série, em 2019, o ator também publicou um vídeo em suas redes sociais se barbeando com o intuito de promover o pensamento sustentável, promover o uso de latas de alumínio recicláveis substituindo garrafas plásticas.

“É hora de fazer uma mudança. Uma mudança para melhor... para meus filhos, para seus filhos, para o mundo. Vamos fazer uma mudança positiva para a saúde do nosso planeta. Vamos limpar nossos oceanos e nossa terra. Junte-se a mim nesta jornada”, comentou o ator na época.

