Morre Simon Fisher-Becker, ator de Harry Potter, aos 63 anos

Morte de Simon Fisher-Becker, intérprete do Frei Gorducho em 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', foi confirmada por seu marido

O ator Simon Fisher-Becker, conhecido por interpretar o Frei Gorducho no filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' (2001), faleceu aos 63 anos no domingo, 9. A morte do artista foi confirmada por Tony, seu marido, através das redes sociais.

"Olá a todos, aqui é Tony, o marido de Simon. Tenho notícias muito tristes. Às 14h50 desta tarde, Simon faleceu. Deixarei essa conta aberta por um tempo. Não tenho certeza se postarei novamente. Obrigado", escreveu o companheiro do famoso, sem revelar detalhes do ocorrido.

Além de 'Harry Potter', Simon também atuou na série 'Doctor Who' e narrou alguns episódios da trama. O ator também esteve no elenco do filme 'Os Miseráveis' (2012). O artista, que iniciou sua carreira nas telinhas em 1990, soma mais de 40 papéis.

Marido de Simon Fisher-Becker confirma morte do ator - Foto: Reprodução/Facebook

Outra atriz de Harry Potter faleceu recentemente

A atriz Maggie Smith faleceu aos 89 anos de idade em setembro de 2024. Ela ficou mundialmente conhecida por ter atuado como a professora Minerva nos filmes da saga Harry Potter e também pela série Downton Abbey.

A morte dela foi confirmada por sua família por meio de um comunicado. "É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã do dia 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", informaram.

"Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e apoio, e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", completaram.

Leia também:Príncipe de Luxemburgo, Frederik de Nassau morre aos 22 anos