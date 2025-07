Morre Julian McMahon, ator do Quarteto Fantástico, aos 56 anos

Morte do ator Julian McMahon é revelada pela esposa dele após o artista lutar contra doença de forma secreta

O ator Julian McMahon morreu aos 56 anos de idade após lutar em segredo contra o câncer. A morte dele aconteceu na quarta-feira, 2 de julho, na Flórida, e foi comunicada por sua esposa, Kelly, ao site Deadline nesta sexta-feira, 4.

“De coração aberto, desejo compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, morreu em paz esta semana após um esforço valente para superar o câncer. Julian amava a vida. Ele amava sua família. Ele amava seus amigos. Ele amava seu trabalho e amava seus fãs. Seu desejo mais profundo era trazer alegria para o maior número de vidas possível. Pedimos apoio neste momento para que nossa família possa vivenciar o luto em privacidade. E desejamos que todos aqueles a quem Julian trouxe alegria continuem encontrando alegria na vida. Somos gratos pelas memórias”, informou.

O ator teve uma longa carreira no cinema e na TV norte-americana. Ele interpretou o Dr. Christian Troy na série Nip/Tuck entre 2003 e 2010, e também interpretou Cole Turner em Charmed, de 2000 a 2005. O artista ainda ficou mundialmente conhecido por ter atuado nos filmes do Quarteto Fantástico. Em seu currículo, o artista ainda atuou em The Residence, FBI: Most Wanted e The Surfer.

Julian McMahon teve uma filha, Madison Elizabeth McMahon, fruto do antigo relacionamento com Brooke Burns.

Morte de jogador de futebol

O atacante Diogo Jota, de 28 anos, da seleção portuguesa e do time inglês Liverpool, e seu irmão André Silva, de 26, jogador do Penafiel, morreram nesta quinta-feira, 3, na Espanha. Os dois sofreram um acidente no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, província de Zamora, conforme noticiou o portal g1.

Segundo a polícia espanhola, o veículo em que os dois estavam saiu da pista e pegou fogo em uma rodovia federal na região de Zamora. A Guarda Civil informou que, durante uma ultrapassagem, um dos pneus estourou, fazendo com que o carro saísse da pista e, em seguida, fosse tomado pelas chamas. De acordo com as autoridades, os dois morreram no local do acidente.

O perfil da seleção portuguesa nas redes sociais publicou uma homenagem a Diogo. "A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. Muito mais do que o fantástico jogador, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade... perdemos dois campeões", disseram em um trecho.