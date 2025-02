Millie Bobby Brown exibe aliança de R$ 800 mil em premiação

Recém-casada com Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown chamou a atenção ao ostentar seu anel de casamento em evento na cidade de Los Angeles

A atriz Millie Bobby Brown marcou presença no evento de premiação SAG Awards no final de semana, em Los Angeles, e um detalhe em seu visual chamou a atenção. Os olhares e os falhes foram atraídos pela aliança de casamento luxuosa da estrela.

Com um vestido rosa de cetim, ela deixou o anel de brilhantes em destaque no visual. A estrela posou com a mão à frente do corpo e o luxo da joia surpreendeu a todos.

O anel dela é avaliado em 132 mil dólares - cerca de 800 mil reais. Ela ganhou o anel ao se casar com Jake Bongiovi em 2024.

Aliança de casamento de Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images

Look de Millie Bobby Brown - Foto: Getty Images

O bolo de casamento de Millie Bobby Brown

A atriz Millie Bobby Brown, que atuou na série Stranger Things, da Netflix, se casou com Jake Bongiovi há pouco tempo, mas só agora começou a revelar os detalhes do dia do casamento. Depois de mostrar os looks dos noivos, ela revelou como era o bolo de casamento que eles escolheram.

Millie e Jake optaram por um bolo bem tradicional da Itália e que voltou à moda recentemente. O doce foi feito na hora da festa pelos confeiteiros na frente dos convidados e chamou a atenção pelo seu tamanho. O bolo tradicional é feito com três camadas de massa folhada, creme de confeiteiro e é coberto com frutas vermelhas, como amoras, framboesas e morangos.

Recentemente, este tipo de bolo de casamento viralizou na internet. No Tiktok é possível encontrar vários vídeos de noivas assistindo os confeiteiros preparando o doce na frente dos convidados e no meio da festa.

Bolo de casamento de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi - Foto: Reprodução / Instagram

