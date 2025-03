Miley Cyrus e Miles Teller estão confirmados como apresentadores do Oscar 2025

A Academia do Oscar revelou mais dois nomes de celebridades que estarão presentes na premiação que acontece no próximo domingo, 2

Nesta sexta-feira, 28, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os nomes de mais dois apresentadores que integrarão a cerimônia do Oscar 2025, marcada para este domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A cantora Miley Cyrus, de 32 anos, e o ator Miles Teller, de 35 anos, estão entre os apresentadores que subirão ao palco do Dolby Theatre durante o Oscar 2025. Outros nomes confirmados incluem Harrison Ford, Gal Gadot, Penélope Cruz, Ana de Armas, entre outros. O mestre de cerimônias será o apresentador Conan O'Brien.

Na publicação da Academia, foi revelado: "Miley Cyrus e Miles Teller completam os nossos apresentadores... Ou eles não?".

Confira o post:

Valentina Herszage comenta o carinho do público por Ainda Estou Aqui

Com o Brasil concorrendo em três categorias no Oscar 2025, as expectativas para os fãs de cinema estão altíssimas —e isso não é diferente para Valentina Herszage(26). Filha de Fernanda Torres(59) em Ainda Estou Aqui, ela reforça a torcida pelos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, porém, assegura que o longa "já venceu" por ter recebido tanto carinho do público.

"Ver o Brasil concorrendo a Melhor Filme no Oscar não é só um marco para o cinema nacional, é um impulso para que mais histórias nossas sejam contadas e reconhecidas. Isso mostra que o que fazemos aqui tem um impacto real no mundo", diz a atriz, à CARAS Brasil. "A gente sempre sonha, mas quando acontece, é quase inacreditável."

Para ela, a mobilização e carinho do público com o longa já carrega a sensação de missão cumprida com o filme. "Para mim, parece que o filme já venceu. Claro que a gente torce para levar a estatueta, mas a sensação de que 'chegamos lá' já é enorme."

