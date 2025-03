Mikey Madison conta como foi sua interação com Fernanda Torres após vitória no Oscar

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2025, Mikey Madison compartilhou detalhes sobre a conversa que teve com Fernanda Torres após conquistar o prêmio

Em entrevista recente ao Hollywood Reporter, Mikey Madison compartilhou detalhes de seu encontro com Fernanda Torres após vencer o Oscar 2025 de Melhor Atriz no último domingo, 2. Além da atriz brasileira, a artista, de 25 anos, concorreu à categoria ao lado de Demi Moore, Cynthia Erivo e Karla Sofía Gascón.

“Me encontrei com Fernanda e nos abraçamos” , relembrou a protagonista de Anora. As duas atrizes aproveitaram o momento para trocar carinho, com Madison tietando Fernanda e o diretor Walter Salles, além de posar para fotos.

Ainda durante a entrevista, Madison comentou sobre a mensagem que enviou para Demi Moore, que também concorria ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em A Substância. “Eu mandei mensagem para Demi, que eu adoro. Ela é uma das mulheres mais doces e gentis que eu já conheci, e eu sou muito grata por testemunhar seu brilhantismo e talento. Eu a adoro e mal posso esperar para ver o que ela fará a seguir, que tipo de personagens ela nos trará. Eu acho que estamos todos muito animados para ver”, declarou a vencedora do Oscar.

Dirigido por Sean Baker, Anora brilhou no Oscar 2025, levando, além de Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme.

Assista a interação:

Fernanda Torres embraces and congratulates Best Actress Oscar winner Mikey Madison at the Oscar Governors Ball at the Dolby Center | #Oscarspic.twitter.com/g6em3oVfSm — Deadline (@DEADLINE) March 3, 2025

Quem é Mikey Madison?

Mikey Madison fez sua estreia como atriz em 2013 ao aparecer nos curtas metragens Retirement e Pani's Box. Já em 2014, a atriz fez o seu primeiro longa metragem Liza, Liza, Skies Are Grey, que não foi lançado até 2017.

Em 2016, a artista começou um papel principal como Max Fox na série de comédia dramática da FX, Better Things, que durou até 2022. Nesse tempo, Mikey participou de outros filmes como Monster e Nostalgia. A atriz ganhou reconhecimento por seu papel como Susan Atkins no filme de drama de época de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que estreou no Festival de Cinema de Cannes de 2019.

Além disso, Madison também interpretou Amber em Scream, o quinto filme da franquia, que estreou em 2022.

Em 2024, Mikey Madison foi convidada para interpretar uma profissional do sexo no filme Anora, que lhe rendeu o primeiro Oscar de sua carreira aos 25 anos.

