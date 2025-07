Michael Douglas diz adeus à atuação para aproveitar a vida com minha família

Aos 80 anos, o astro de Hollywood Michael Douglas explica os motivos por trás da decisão de se aposentar das telas e reflete sobre legado

Michael Douglas, um dos grandes nomes do cinema norte-americano, confirmou que não pretende mais retornar à atuação. Em publicações recentes de veículos como Vanity Fair, People e ABC News, o ator de 80 anos compartilhou suas reflexões sobre o fim de sua carreira artística — uma decisão que, segundo ele, foi tomada com convicção e propósito.

"Não tenho mais planos reais de voltar", disse o vencedor do Oscar, desmentindo rumores de que estaria em busca de novos papéis. Douglas afirmou que a decisão não foi motivada por problemas de saúde, mas por um desejo sincero de desacelerar, passar mais tempo com a família e aproveitar o que ele chama de “fase final” da vida com mais tranquilidade.

Casado com a também atriz Catherine Zeta-Jones e pai de três filhos, Michael Douglas reconhece que o ritmo intenso da indústria cinematográfica já não o atrai. "É um processo que exige energia, tempo e entrega emocional. Já vivi isso por décadas. Agora quero algo diferente", declarou ao Page Six.

Ele ainda completou: "Não me sinto em dívida com a atuação. Dei tudo o que tinha, e agora minha prioridade é viver bem, aproveitar minha esposa, meus filhos, viajar, curtir a natureza e valorizar o que conquistei."

Apesar da aposentadoria, Douglas não descarta participações pontuais como produtor ou conselheiro criativo em projetos que o toquem emocionalmente. No entanto, deixou claro que não há nenhum trabalho em vista: “Não quero criar falsas expectativas. Estou aposentado mesmo. E estou em paz com isso.”

A trajetória de Douglas inclui papéis marcantes em filmes como Wall Street, Atração Fatal, Um Dia de Fúria e Instinto Selvagem. Além de sua carreira como ator, ele teve importante atuação nos bastidores, como produtor vencedor do Oscar por Um Estranho no Ninho.

Aos fãs, ele deixa um recado de gratidão e carinho: “Fui privilegiado por poder tocar as pessoas com meu trabalho. Agora é hora de celebrar tudo isso com serenidade.”