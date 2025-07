Mel Maia encerra filmagens de 'Apenas 3 Meninas'

A atriz Mel Maia compartilha experiência intensa ao interpretar Amora, jovem que enfrenta desafios familiares e sociais, no filme 'Apenas 3 Meninas'

A atriz Mel Maia concluiu nesta quinta-feira, 24 de julho, as filmagens de Apenas 3 Meninas, longa-metragem dirigido por Susanna Lira. A produção, baseada em fatos reais, narra a história de três adolescentes da Zona Norte do Rio de Janeiro que enfrentam a pobreza menstrual e lutam pela aprovação de uma lei pioneira no Brasil que garante a distribuição gratuita de absorventes.

Enredo e protagonismo feminino

No filme, Mel Maia interpreta Amora, uma jovem forte e intensa que assume muitas responsabilidades em casa devido à ausência da mãe, crescendo em um ambiente predominantemente masculino. A atriz compartilhou: “A construção da minha personagem foi um processo intenso e transformador para mim. Amora é jovem, dura e tem uma carga emocional enorme.”

Além de Mel, o elenco conta com Letícia Braga, que vive Luana, e Lívia Silva, que interpreta Irene. Juntas, elas formam o trio protagonista que dá vida a essa história de luta e solidariedade.

Produção e impacto social

Apenas 3 Meninas é uma coprodução da Panorâmica Filmes, Elo Studios e Paramount Pictures Brasil, com supervisão artística de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro. O roteiro, escrito por Keka Reis, conta com consultoria de Julia Lordello. O filme busca inspirar e provocar debates sobre questões sociais importantes, como a pobreza menstrual, ainda um tabu na sociedade brasileira.

