Megan Fox chega aos 39 anos como mãe de quatro após nascimento da primeira filha menina

Estrela internacional, Megan Fox é mãe de três meninos e deu à luz a primeira filha, fruto do relacionamento com Machine Gun Kelly, em março deste ano

No dia 16 de maio, a estrela internacional Megan Fox chega aos 39 anos. Com o nascimento da primeira filha com o rapper Machine Gun Kelly (34), a atriz se torna mãe de quatro: a famosa já era mãe dos jovens Noah Shannon Green (12), Bodhi Ransom Green (11) e Journey River Green (8), fruto de seu relacionamento com o ator Brian Austin Green (51). Relembre a carreira da aniversariante e nova mamãe de Hollywood.

Maternidade presente

Mãe de três meninos, Megan Fox agora se equilibra entre as novas demandas da maternidade e a manutenção de uma carreira ativa em Hollywood com a chegada da quarta filha, que apresenta uma vivência inédita para a artista.

Mesmo com a intensidade da vida familiar, Megan permanece em evidência com seus trabalhos: esteve em cartaz com filmes recentes como Expend4bles (2023) e Subservience (2024), além de lançar seu primeiro livro, Pretty Boys Are Poisonous, em 2023 — uma coletânea de poemas confessionais que escancara abusos emocionais e revisita relações pessoais sob uma ótica de autonomia e enfrentamento.

Símbolo de uma era

Desde que surgiu como Mikaela Banes na franquia Transformers, Megan Fox se tornou sinônimo de sex appeal, ousadia e juventude. Ainda que esse status tenha lhe rendido fama mundial, também a prendeu em um arquétipo que por anos impediu a crítica de reconhecer seu trabalho com seriedade.

A consagração em filmes como Jennifer’s Body (2009), hoje considerado um clássico feminista cult, só ganhou novo fôlego após a revisão crítica da obra à luz do movimento #MeToo. Na época, o longa foi mal promovido e tratado como produto para o olhar masculino, mesmo tendo sido escrito por Diablo Cody (45) e estrelado por duas mulheres em conflito com seus próprios corpos e desejos.

Ainda que afastada dos grandes blockbusters por um período, Megan nunca desapareceu de cena. Construiu, aos poucos, uma imagem mais multifacetada: atuou em comédias, thrillers, séries como New Girl e se reconectou com a ação em Teenage Mutant Ninja Turtles.

Como Megan virou atriz?

Nascida em Oak Ridge, Tennessee, Megan Fox cresceu em um lar conservador e marcado por abusos emocionais, como já declarou publicamente. Criada em ambiente católico rígido, a atriz encontrou no teatro e na dança suas primeiras fugas simbólicas e reais.

Começou a modelar ainda na adolescência e, aos 15 anos, estreava como atriz em Holiday in the Sun, ao lado das gêmeas Olsen, Mary-Kate e Ashley (38). Foi um início pequeno, mas que revelou o carisma inegável da jovem artista. Ao longo dos anos 2000, Megan foi consolidando sua presença em séries e filmes adolescentes, até estourar com Transformers (2007).

