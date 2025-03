Médico aponta teoria sobre a morte de Gene Hackman e Betsy: ‘Partido’

Médico legista faz análise dos rumores envolvendo a morte inesperada de Gene Hackman e sua esposa, Betsy, e aponta teoria do que pode ter acontecido lá

As mortes do ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy, continuam envoltas em mistério sobre o que aconteceu na casa deles para os dois terem sido encontrados mortos. De acordo com a polícia, eles já estavam mortos há alguns dias quando os corpos foram identificados. O ator foi encontrado no quarto, enquanto a esposa dele estava no banheiro. Com isso, um médico legista criou uma teoria sobre o que pode ter acontecido.

O legista-chefe James Gill não está ligado diretamente ao caso, mas está acompanhando a repercussão e usou sua experiência para analisar que o casal pode ter morrido de causas naturais. Ele apontou que Gene pode ter sofrido um mal súbito. “Ele tem histórico de doença cardíaca e usava marcapasso. Então, isso não seria incomum. Mas a parte incomum é: por que ela também desmaiou? Supondo que ela o teria encontrado, você começa a se perguntar: existe essa coisa em que o estresse de ver alguém morrer poderia ter desencadeado uma morte natural nela”, afirmou ele à revista People.

Então, o médico ainda analisou que pode ter acontecido o contrário. Betsy pode ter sofrido um mal súbito primeiro e Gene a encontrou. Enquanto estava indo pedir ajuda, ele pode ter desmaiado por causa do estresse e falecido. "Ele é mais velho e tem a doença cardíaca. Mas a autópsia certamente mostraria se ela tinha doença cardíaca ou um câncer que não sabia”, comentou.

Por fim, o médico legista chegou à conclusão de que eles podem ter falecido ao mesmo tempo por causa do amor. “Tipo uma coisa de coração partido”, disse ele, que é como chamam quando um casal sobre mortes naturais em um curto espaço de tempo. “Encontrar um ente querido morto no chão pode aumentar sua adrenalina e isso estimula seu coração a bater mais rápido, o que pode causar um ritmo irregular. Ou então as pessoas ficam muito desanimadas e fazem algo para tirar a própria vida, com pílulas ou algo assim. Acho que um exame toxicológico seria útil para esclarecer o caso", disse ele.

Quem é Gene Hackman?

Consagrado em Hollywood, Gene Hackman venceu dois prêmios do Oscar, sendo o primeiro na categoria de Melhor Ator por sua atuação em 'Operação França' (1971), e o segundo como Melhor Ator Coadjuvante em 'Os Imperdoáveis' (1992). Seu último trabalho no cinema foi em 'Uma Eleição Muito Atrapalhada' (2004), quando se aposentou e passou a viver longe dos holofotes.

O ator deixou três filhos, frutos de seu relacionamento anterior com Fay Maltese, com quem foi casado entre 1956 e 1986. Em 1991, Gene Hackman oficializou a união com Betsy Arakawa.

