Médica fala sobre as transformações no rosto de Lindsay Lohan

A atriz Lindsay Lohan retornou para Hollywood exibindo novo rosto jovial, com procedimentos estéticos "naurais" e equilibrados
Aos 39 anos, Lindsay Lohan retorna ao cinema no papel de Ana Coleman, em Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Além da nostalgia pelo personagem, a atriz chamou atenção pela aparência mais leve e natural, diferente dos excessos de anos anteriores.
A dermatologista Marina Hayashida analisou as mudanças e destacou a importância de tratamentos que respeitem a individualidade e a essência de cada paciente. Segundo ela, a evolução estética de Lohan é um exemplo de como procedimentos bem indicados podem resultar em rejuvenescimento sem exageros.
“Anos atrás, ela estava com os lábios exageradamente volumosos, bochechas desproporcionais e um contorno no rosto, que não estavam valorizando, era visível o excesso e não a estratégia”, afirma a especialista.
Lohan, que ficou sumida dos holofotes por quase toda a última década, ressurgiu chamando atenção por seu rosto jovial, sem excessos de procedimentos estéticos aparentes e uma naturalidade invejável. Sua volta à Hollywood foi considerada um grande triunfo, principalmente após o passado conturbado da atriz, com abuso de substâncias ilícitas e algumas prisões por excesso de velocidade e embriaguez.
Hoje, Lohan exibe pele mais viçosa e harmônica, sem sinais de exagero. Para a especialista, a mudança não está apenas nos ajustes feitos ou retirados, mas na qualidade geral da pele. A atriz já revelou que realiza radiofrequência microagulhada, tratamento indicado para flacidez, manchas e melhora da textura, aliado a uma rotina de skincare bem estruturada.
Marina Hayashida também aponta que a mudança de hábitos foi um fator determinante para essa transformação visível. Os cuidados diários, uma rotina mais saudável e o investimento em novas tecnologias resultaram em um plano de beleza a longo prazo, com resultados naturais e sustentáveis.
Para a dermatologista, o caso de Lohan reforça que é possível envelhecer bem, priorizando equilíbrio e respeitando as características únicas de cada rosto. A atriz conseguiu atingir um padrão natural, sem abrir mão dos procedimentos estéticos que possibilitam um rosto jovem e harmonioso.
