Médica explica por que as celebridades usam botox nos pés antes do Oscar

Na noite deste domingo, 2, os fãs do cinema internacional vão acompanhar o desfile de looks no tradicional tapete vermelho do Oscar. Lá, várias celebridades vão exibir suas roupas impecáveis e também lindos sapatos de salto alto. Porém, você sabia que algumas personalidades aplicam botox nos pés antes de ir a um evento como este? E o motivo é um tanto inusitado!

Algumas atrizes, como Nicole Kidman, já admitiram que aplicam botox - a toxina botulínica - nos pés antes de um tapete vermelho. Um dos motivos mais procurados para o uso do botox nos pés é a redução do suor na região, que pode ser excessiva em algumas pessoas . Como as atrizes usam sapatos de salto alto nas premiações, o suor pode atrapalhar na hora de caminhar perfeitamente.

De acordo com a dermatologista Paola Pomerantzeff, o botox é uma boa solução para o suor excessivo. “Para o suor, a aplicação é realizada por toda a planta do pé. As pessoas que suam mais nos pés sofrem de hiperidrose nos pés, uma condição em que a transpiração é grande até mesmo em repouso ou em temperaturas mais amenas. Além disso, o suor em excesso pode fazer o pé escorregar em calçados e, com isso, causar calor, bolhas e feridas. A paciente ainda pode ter dificuldade para andar de salto ou sandália de dedo, causando constrangimento e podendo afetar com frequência a autoestima. Essa é uma aplicação muito comum. É rápida e muito eficaz”, contou.

O botox nos pés é aplicado com o uso de uma anestesia tópica e gelo para deixar o procedimento mais confortável. As infeções são feitas na sola dos pés. Além disso, um teste é feito antes do início da aplicação. "É o teste de Minor. Ele é feito com iodo e amido. Aplica-se a solução de iodo na região afetada e depois, polvilha-se o amido por cima. As áreas afetadas pela hiperidrose ficam com uma coloração azul escura. Esse teste ajuda muito para aplicarmos a toxina exatamente nas áreas afetadas. Dias após a aplicação, se repetirmos o teste, as mesmas áreas não ficarão escuras! Esse teste é importante, porque na grande maioria das pessoas afetadas, a região acometida em um pé é diferente do outro pé. E o ideal é aplicar a toxina em todo pé sem aplicar em áreas não acometidas", contou a médica.

O procedimento pode durar alguns meses. "Para o suor, vemos uma melhora geralmente três dias após a aplicação no paciente. O ideal é que o procedimento seja realizado a cada seis a nove meses. Varia bastante de paciente para paciente. A maioria faz uma aplicação ao ano", contou a dermatologista.

Botox também pode ajudar em outras necessidades dos pés

Além do suor, o Dr. Fernando Jorge, ortopedista especialista em Intervenção em Dor, revelou que a aplicação de botox nos pés pode auxiliar em desconfortos musculares na região. “A toxina botulínica ajuda a relaxar a musculatura da panturrilha e a reduzir a sensação de tensão no arco plantar e no tendão de Aquiles. Isso diminui o cansaço e a dor nos pés, comuns após o uso prolongado de sapatos de salto. Ao reduzir a tensão nos músculos e tendões, o tratamento pode minimizar a pressão excessiva sobre determinadas áreas do pé, o que, por sua vez, pode retardar a formação de calosidades e reduzir a progressão de joanetes em estágios iniciais”, afirmou.

"A toxina botulínica é uma alternativa terapêutica promissora no tratamento de fascite plantar, especialmente em casos resistentes às abordagens convencionais. A toxina botulínica atua promovendo o relaxamento muscular e reduzindo a tensão sobre a fáscia plantar. Ela bloqueia a liberação de uma substância produzida pelo nosso organismo chamada acetilcolina (neurotransmissor que está presente no sistema nervoso central e periférico) diminuindo a contração muscular e proporcionando um efeito de relaxamento temporário. Com isso, reduz a tração excessiva na fáscia plantar, aliviando a dor e facilitando a recuperação", declarou o médico.

Porém, a toxina botulínica não é uma solução definitiva. “O tratamento alivia os sintomas, mas não elimina os efeitos negativos do uso excessivo desse calçado. O ideal é alternar o uso com calçados mais confortáveis e realizar fortalecimentos e alongamentos diários para a musculatura da panturrilha, deixando o salto alto para ocasiões especiais”, afirmou ele, que ainda falou sobre a duração do procedimento. "No caso da fascite plantar e para ter mais conforto usando salto alto, a aplicação pode ser repetida de três a seis meses, dependendo da resposta ao tratamento e da evolução dos sintomas. Vale destacar que a toxina botulínica é uma opção segura e eficaz, principalmente para pacientes que não responderam bem a tratamentos convencionais. Ele pode oferecer uma alternativa menos invasiva antes de se considerar a cirurgia".

