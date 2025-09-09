Matthew McConaughey lança livro de memórias e revela conexão com o Brasil

Astro de Interestelar, Matthew McConaughey, revisita momentos da carreira, fala sobre Camila Alves e destaca influência brasileira em sua história

O ator Matthew McConaughey, vencedor do Oscar e do Globo de Ouro, acaba de lançar no Brasil o livro Sinal Verde, publicado pela Editora Sextante. A obra reúne memórias registradas ao longo de 36 anos de diários, que o ator revisitou durante um retiro de 52 dias no deserto. Lançado originalmente em inglês em 2020, o livro chega agora ao país em edição atualizada de 2024.

Segundo McConaughey, o livro não segue o formato tradicional de autobiografia. Ele mistura memórias pessoais com reflexões sobre carreira, família e superação, usando a metáfora dos “sinais” para narrar os altos e baixos da vida. “Sinais verdes” representam conquistas e aprendizados, enquanto os “sinais vermelhos” e “amarelos” remetem a desafios transformados em oportunidades.

Relação com o Brasil e a família

Entre as histórias, McConaughey dedica espaço especial ao casamento com a modelo mineira Camila Alves, realizado em 2012, numa cerimônia que uniu tradições americanas e brasileiras. O casal é pai de três filhos: Levi (16), Vida (15) e Livingston (12).

Em entrevista ao O Globo, o ator revela ainda que seu vínculo com o Brasil se enraizou em sua família: “O Brasil está em nossa casa, literal e figurativamente. Comemos feijoada, arroz e feijão, pão de queijo e brigadeiro. Dançamos samba e bossa nova. Vejo a força e a ternura da Camila nessas tradições, que enriqueceram minha alma texana e deram aos nossos filhos uma base multicultural sólida".

Em entrevista recente ao O Globo, McConaughey também mencionou o impacto emocional de Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional: "É um filme deslumbrante. Sentimos orgulho e alívio por ver uma história tão pessoal ressoar no mundo todo. É um sinal verde para os artistas brasileiros e um lembrete do poder de contar a verdade".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Alves McConaughey (@camilamcconaughey)

Leia também: Camila Alves celebra os 13 anos de casamento com Matthew McConaughey