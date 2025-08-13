Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’

A atriz portuguesa Maria João Bastos está no Brasil para as filmagens do longa-metragem ‘Uma Praia em Nossas Vidas'

A atriz portuguesa Maria João Bastos está com novidade em sua carreira. Ela está no Brasil para as filmagens do longa-metragem Uma Praia em Nossas Vidas, que tem direção de Guto Botelho.

As filmagens acontecem no litoral de São Paulo e a atriz está empolgada com o projeto. “Estou muito feliz por fazer parte deste projeto tão especial do Guto. É um filme lindíssimo que fala de amor, descobertas, liberdade, amizade. Eu estava com saudade de atuar no Brasil, amo esse país”, disse ela.

Saiba qual é a história do filme:

O filme Uma Praia em Nossas Vidas é baseado em histórias reais de um grupo de amigos adolescentes dos anos 80, quando viveram em uma época pós-ditadura militar, com momentos de descobertas e liberdade. Eles acompanharam a efervescência cultural e estética do Brasil daquela época e acompanharam as mudanças no país, incluindo o surgimento das bandas de rock.

A história tem aventuras e acompanha as descobertas de um novo mundo por meio dos olhos dos adolescentes, que cresceram e seguem com a amizade até hoje.

Quem é Maria João Bastos?

Maria João Bastos é atriz e começou a atuar aos 12 anos de idade em grupos de teatro amador. Aos 17 anos, ela saiu do interior de Portugal para morar em Lisboa e começar sua trajetória profissional como atriz. Ela é formada em Ciências da Comunicação, que era o seu plano B caso a atuação não tivesse sucesso.

A estrela já atuou em mais de 25 novelas e 10 filmes. No Brasil, ela esteve nos elencos de O Clone, Sabor da Paixão, Sítio do Pica-pau Amarelo, Boogie Oogie, Novo Mundo e O Mecanismo.