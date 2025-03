Luiza Kosovski confessa não acreditar que Ainda Estou Aqui concorre ao Oscar: ‘Grandioso’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Luiza Kosovski abre o coração e entrega que ainda não conseguiu dimensionar aonde o filme Ainda Estou Aqui chegou

Lançado em 2024, o filme Ainda Estou Aqui — que levou mais de 5,2 milhões de pessoas ao cinema — pode conquistar um Oscar pela primeira vez, na noite deste domingo, 2, em pleno Carnaval. A expectativa dos brasileiros é grande e o clima é de Copa do Mundo nas redes sociais. Quem está na torcida por pelo menos uma estatueta é a atriz Luiza Kosovski (25), que interpretou a jornalista Eliana Paiva (69), uma das filhas de Eunice (1929-2018) na produção de Walter Salles (68). Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o coração e confessa que ainda não acredita no que está acontecendo.

“É uma sensação meio indescritível, eu acho. Acho que ainda não consegui, na verdade, dimensionar e entender que o filme em que eu participei está concorrendo em três categorias no Oscar. Acho que isso não entrou na minha cabeça porque é muito grandioso, histórico. Esqueço, muitas vezes, que faço parte do filme. E aí eu me lembro e levo um susto. É bem legal (risos). Essas três indicações no Oscar é, talvez, um indicativo mais forte da quantidade de gente que está assistindo o filme. E isso que é muito maravilhoso”, ressalta.

A 97ª edição do Oscar será transmitida diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a partir das 21h, com apresentação do comediante Conan O'Brien (61) e transmissão ao vivo na TV Globo, exceto para o Rio de Janeiro, por conta da exibição dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

O longa-metragem concorre em três categorias: Melhor Filme (indicação inédita para o País), Melhor Atriz (para Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional.

UMA POTÊNCIA

Ainda Estou Aqui já registrou mais de US$ 27,4 milhões em todo o mundo, conforme dados do Box Office Mojo. Somente no Brasil, em sua 16ª semana de exibição, ocupa 650 salas, totalizando mais de 5,2 milhões de espectadores.

Atualmente, é o filme brasileiro de melhor desempenho após a pandemia. É também a produção brasileira com o 15º maior público da história, segundo informações do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA) da Ancine, e o mais assistido de todos os tempos em três cinemas de rua: Cine Glauber Rocha, em Salvador — onde teve suas primeiras sessões para o público brasileiro; Cine Passeio, em Curitiba; e Cine Marquise, em São Paulo.

No exterior, a repercussão garantiu salas lotadas e números expressivos. Nos Estados Unidos, já superou US$ 4,2 milhões arrecadados, além da França — onde já foi assistido por mais de 300 mil pessoas — e da Itália — onde estreou no top 10. No total, conta com mais de US$ 27,2 milhões arrecadados por todo o mundo — número que o coloca como a maior bilheteria entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

A obra de Walter Salles, estrelada por Fernanda Torres (59) e Selton Mello (52), supera os números de arrecadação de Flow (US$ 17,3 milhões), Emilia Pérez (US$ 15,3 milhões), A Semente do Fruto Sagrado (US$ 5,7 milhões) e A Garota da Agulha (US$ 480 mil).

SOBRE AINDA ESTOU AQUI

A obra cinematográfica foi inspirada no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva (65), publicado originalmente em agosto de 2015. Assim como o filme, ele conta a história da família Rubens Paiva, com foco na matriarca Eunice (1929-2018). Ambientado na ditadura militar brasileira, o longa aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendam o que aconteceu com o pai.

