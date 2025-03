Luiz Bertazzo exalta a força que Ainda Estou Aqui reflete na sociedade: 'Me comove'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Luiz Bertazzo, de Ainda Estou Aqui, comemora a repercussão política e social que o filme de Walter Salles tem provocado

Pela primeira vez em quase 100 anos da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o Brasil tem chances reais de levar o Oscar. O filme Ainda Estou Aqui concorre a três categorias da mais famosa premiação do cinema mundial: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional. E é na noite deste domingo, 2, que finalmente os brasileiros vão saber se de fato a produção vai trazer pelo menos uma estatueta para casa. Independentemente de qualquer resultado, para o ator Luiz Bertazzo (39) o longa-metragem já tem o “maior ouro que o cinema brasileiro pode trazer”.

A entrada de Bertazzo traz o primeiro momento de ruptura em Ainda Estou Aqui. É a partir da chegada do agente Schneider, seu personagem na obra de Walter Salles (68), que a história da família Rubens Paiva passa a ser acompanhada pela sombra da ditadura militar brasileira, que tira, de uma hora para outra, a figura de Rubens Paiva (Selton Mello) de cena.

“Tem me comovido muito a repercussão que o filme tem tido internacionalmente, nas bilheterias, no mundo inteiro, nas premiações internacionais mostrando a potência do cinema brasileiro. E, principalmente, a repercussão que o filme tem no nosso próprio País, de ver as salas lotadas de pessoas que estão ali para assistir o nosso filme. Além disso, tenho me comovido muito com a repercussão política e social que o filme abriu debate dentro da sociedade”, declara.

“Ver as separações históricas que estão acontecendo, com as pessoas que desapareceram na ditadura, dando algum tipo de conforto para essas famílias, algum tipo de justiça para essas famílias, isso, sem dúvida, é algo que me comove muito; porque ver o cinema e a arte atrelados a um movimento de reparação histórica e de conscientização da sociedade, para mim, é o maior ouro que o cinema brasileiro pode trazer para gente enquanto avanço em sociedade”, completa o artista.

A 97ª edição do Oscar será transmitida diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a partir das 21h, com apresentação do comediante Conan O'Brien (61) e transmissão ao vivo na TV Globo, exceto para o Rio de Janeiro, por conta da exibição dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

A obra cinematográfica foi inspirada no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva (65), publicado originalmente em agosto de 2015. Assim como o filme, ele conta a história da família Rubens Paiva, com foco na matriarca Eunice (1929-2018). Ambientado na ditadura militar brasileira, o longa aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendam o que aconteceu com o pai.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (79) usou as redes sociais neste domingo, 2, para exaltar a participação brasileira no Oscar 2025, com o filme Ainda Estou Aqui, e a atriz Fernanda Torres, que foi indicada na categoria de Melhor Atriz pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. “Hoje o Brasil inteiro só pensa nisso”, ressalta.

Nas imagens, Lula aparece em uma montagem olhando para uma TV que transmite a cerimônia. A filha de Fernanda Montenegro (95), em seguida, surge na tela e pede que os brasileiros não tratem o evento com “clima de Copa do Mundo”, o que se segue, então, são gritos de torcia organizada em homenagem à atriz. O vídeo encerra com um brasileiro pedindo “desculpas” à artista, já que, segundo ele, “vai ter clima de Copa do Mundo, sim”.

