Lucas Drummond traz representatividade com primeiro protagonista: 'Importante'

Lucas Drummond vive seu primeiro protagonista no longa Apenas Coisas Boas ao lado de Liev Carlos. Os atores estrelam um longa que chega carregado na representatividade LGBTQIAPN+ e recebeu uma exibição no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. Nas telonas do Brasil, chega em 2026. Em conversa com a CARAS Brasil, o ator falou sobre a preparação e como a representatividade o acompanhou pela carreira em outro projeto de grande impacto.

O filme se passa em Catalão, interior de Góias e é dirigido por Daniel Nolasco. O personagem de Lucas é Antônio e vive isolado, até o destino dele se cruzar com o de Marcelo (Liev Carlos). Os dois acabam se apaixonando e vivendo um romance que os atravessa de várias formas: "O processo de preparação para o Antônio foi uma delícia. Começamos pela sala de ensaio, em Goiânia, onde trabalhamos o roteiro, intenções, conexões entre os personagens, sempre supervisionados pelo Daniel (Nolasco) e pelo Allan Jacinto Santana, que fez a preparação de elenco. Acordava diariamente às 6h da manhã para descer para o curral, com o Samuel, o morador do sítio que foi meu instrutor nesse processo. Do Samuel também vieram várias referências para o Antônio. Fui observando o seu comportamento, seu ritmo, seu jeito de falar, seu olhar, sua visão de mundo e me apropriando de tudo o que eu achava que tinha a ver com o Antônio."

Sobre o aprendizado que teve no processo, Drummond fala sobre como deixou de lado um traço de sua personalidade para abraçar Antônio: "Talvez esse tenha sido o processo onde eu mais tenha aprendido coisas. Eu sou bastante controlador e perfeccionista. E quando se tem o volume de cenas para gravar por dia como um protagonista tem, nem sempre vai ficar tudo do jeito que você gostaria. E aí, você tem que desapegar do controle e confiar no olhar da direção".

Drummond também está em "Máscaras de Oxigênio (não) Cairão Automaticamente". A obra da HBO Max aborda a crise do HIV nos anos 80 e chega aos streamings neste ano. Sobre o contexto, ele afirma: "Tenho muito orgulho de ter feito parte. A série retrata um capítulo muito importante da história do movimento LGBTQIA+, que não pode ser esquecido! Mergulhar nesse contexto me permitiu olhar para trás e perceber quantas pessoas lutaram e perderam suas vidas para que a minha geração pudesse viver em um mundo com mais liberdade e respeito."

