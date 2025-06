Lua de Cristal: Saiba por onde anda a atriz que fez a Xuxa na infância

Por onde anda a ex-atriz mirim que interpretou a mini Xuxa no filme Lua de Cristal? Saiba mais sobre Adressa Koetz

O filme Lua de Cristal, protagonizado por Xuxa Meneghel, foi lançado há 35 anos e conquistou diversos fãs ao longo das últimas décadas. Que tal saber por onde anda a atriz que interpretou a Xuxa na infância? Conheça aqui:

Na história, a personagem Maria da Graça aparece na infância e foi interpretada por Adressa Koetz. Na época, ela se destacou pela semelhança física com a rainha dos baixinhos e tinha apenas 8 anos de idade na época das filmagens.

Ao longo do seu crescimento, Adressa atuou em outros projetos. Ela esteve nas novelas O Clone, Laços de Família, Andando nas Nuves e Malhação, da Globo, e também trabalhou como locutora no canal Woohoo.

Hoje em dia, a artista está com 42 anos e trabalha com audiovisual e atua no teatro. Além disso, ela também faz trabalho em projetos sociais e é escritora. Nas redes sociais, ela diz que é terapeuta sistêmica, celebrante e percussionista.

Xuxa se emociona em evento de Sasha

A apresentadora Xuxa Meneghel não segurou a emoção ao ver de perto um dia especial na vida profissional da filha, Sasha Meneghel. Ela marcou presença na primeira fila do desfile da marca Mondepars nesta quarta-feira, 11, em São Paulo, e foi flagrada chorando ao ver as criações da herdeira na passarela.

Xuxa sentou ao lado do marido, Junno Andrade, do genro, João Lucas, e da atriz Bruna Marquezine. E todos eles apareceram emocionados ao final do desfile. Xuxa, Bruna e João foram fotografados enquanto enxugavam as lágrimas de emoção.

Para o evento, a eterna rainha dos baixinhos escolheu um look estiloso. Ela surgiu com um vestido longo de alfaiataria com estilo moderno. Além disso, a loira teve a companhia da cachorrinha Doralice, que é vive para cima e para baixo com a tutora.