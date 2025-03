Lourinelson Vladmir descreve sentimentos com Ainda Estou Aqui no Oscar: ‘É como me sinto’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Lourinelson Vladmir relata suas emoções e expectativas com as indicações de Ainda Estou Aqui no Oscar

Os fãs do cinema nacional estão em contagem regressiva para a cerimônia de premiação do Oscar 2025, que será realizada na noite deste domingo, 2, a partir das 21h (horário de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme Ainda Estou Aqui pode trazer, pela primeira vez, uma estatueta para o Brasil. Dirigido por Walter Salles (68), o longa concorre em três categorias: Melhor Filme (indicação inédita para o País), Melhor Atriz (para Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Lourinelson Vladmir (53), que faz parte do elenco estelar da produção, fala de suas expectativas e emoção.

“Estou muito feliz, orgulhoso, pouco surpreendido, como se estivesse em um sonho – não que eu tenha sonhado com isso, pois nunca passou pela minha cabeça. Mas é incrível ver a dimensão que isso toma no Brasil, nos brasileiros, a torcida, a empolgação, a expectativa. Então, vejo isso tudo e me sinto como se estivesse num elenco de uma seleção brasileira de 70, de 82, jogando com Sócrates, Zico, Pelé e Jairzinho”, ressalta o curitibano.

“É como eu me sinto, mostrando para o mundo o futebol bonito, o cinema que a gente pode fazer, o cinema latino-americano, o cinema brasileiro. E é muito bom você mostrar o Brasil para o mundo na qualidade do cinema, na sua história, nas suas histórias que são histórias de tristeza e de superação. Enfim, me sinto muito orgulhoso”, continua Lourinelson, intérprete do interrogador do DOI-CODI no filme.

SOBRE AINDA ESTOU AQUI

A obra cinematográfica foi inspirada no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva (65), publicado originalmente em agosto de 2015. Assim como o filme, ele conta a história da família Rubens Paiva, com foco na matriarca Eunice (1929-2018). Ambientado na ditadura militar brasileira, o longa aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendam o que aconteceu com o pai.

Estrelado por Fernanda Torres (59) e Selton Mello (52), o filme se tornou um fenômeno no Brasil e em diversos países. Ele superou a bilheteria de É Assim que Acaba – que liderava o ranking de arrecadações em 2024 – e atingiu o marco de R$ 62,7 milhões desde sua estreia.

O longa já concorreu a oito prêmios como Festival de Veneza, Vancouver International Film Festival, Festival de Pessac, na França, o famoso Globo de Ouro, entre outros. Entre estas indicações, a produção já conquistou seis premiações em diversas categorias, como Melhor Roteiro, Filme Favorito do Público, Prêmio do Público e Prêmio Danielle Le Roy.

CERIMÔNIA DO OSCAR

A 97ª cerimônia do Oscar acontece no próximo domingo (2), no Dolby Theatre, em Hollywood, com transmissão ao vivo no Brasil pela TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília). A TV Globo também vai transmitir a cerimônia a partir das 21h55 em todos os estados brasileiros, com exceção do Rio de Janeiro, por conta da exibição dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

O anfitrião da noite será o comediante e apresentador Conan O'Brian (61), que assume o cargo pela primeira vez no Oscar. Além dele, subirão ao palco para revelar os vencedores Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, John Lighgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr.,Da'Vine Joy Randolph, entre outros.

