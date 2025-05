Look de Marina Ruy Barbosa em Cannes atrai todos os olhares

Marina Ruy Barbosa aposta em look preto e branco com flor rosa para cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes

A atriz Marina Ruy Barbosa exibiu toda a sua beleza ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta sexta-feira, 16. Ela foi acompanhar a première do filme Eddington.

Ao chegar no local, a ruiva brasileira atraiu todos os olhares para o seu look sofisticado. Ela apostou em um vestido preto e branco com detalhe de flor rosa e laço do designer inglês Richard Quinn. Para completar o visual, ela usou luvas pretas e joias discretas.

Vale lembrar que Marina está em uma fase longe das novelas. O trabalho mais recente dela na teledramaturgia foi em Fuzuê, na qual interpretou a vilã Preciosa. Agora, ela é disputada pelos elencos de duas novelas da Globo. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, a ruiva é cotada para atuar em Três Graças, de Aguinaldo Silva, ou Coração Acelerado, de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Marina Ruy Barbosa - Foto: Getty Images

Marina Ruy Barbosa e a preocupação com a saúde mental

A atriz Marina Ruy Barbosa contou que a saúde mental se tornou uma prioridade em sua vida nos últimos anos. “Saúde mental se tornou uma prioridade para mim. Meu perfeccionismo e autocobrança, somados ao volume de trabalho, já causaram crises de ansiedade e pânico. Com isso, passei a fazer terapia e a ouvir mais os sinais do meu corpo. Foi transformador. Não ignoro mais os meus desconfortos, tento ser mais proativa em me cuidar”, compartilhou Marina em entrevista à revista Glamour.

Além disso, a atriz revelou que, o processo de trabalhar sua autoconfiança foi desafiador, apesar das conquistas em sua carreira. “Amadurecer enquanto mulher e descobrir quem eu sou sob o olhar do público foi e é desafiador, me forçou a trabalhar a minha autoconfiança. Sou grata pelas dores e pelas delícias, porque moldaram a pessoa que sou. E como em qualquer outro ramo de trabalho, existem os prós e os contras. No meu caso, não posso reclamar, já vivi muitos sonhos”, disse.

