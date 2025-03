Lindsay Lohan faz rara aparição com o marido na festa do Oscar

A atriz Lindsay Lohan brilhou na festa pós-Oscar e surgiu acompanhada de seu marido, Bader Shammas

A atriz Lindsay Lohan, conhecida por suas raras aparições em grandes eventos e uma vida fora dos holofotes, marcou presença na festa do Oscar 2025, em Los Angeles, na noite do último domingo, 02, ao lado de seu marido, Bader Shammas. Ela encantou a todos com um vestido branco longo, combinado a um colar de esmeraldas e diamantes.

Desde o ano passado, o casal tem figurado na lista de convidados da renomada festa Vanity Fair. Esta foi a primeira vez que Lindsay participou do evento desde 2006.

Lindsay e o engenheiro mecânico Bader Shammas se encontraram em um restaurante em Dubai. O casamento, celebrado de maneira discreta em julho de 2022, permaneceu em segredo por vários meses. Só em abril do ano seguinte é que a atriz compartilhou a notícia da união em uma publicação. Pouco tempo depois, o casal revelou o nascimento de seu primeiro filho, Luai.

Lindsay Lohan e Bader Shammas - Foto: Getty Images

Lindsay Lohan fala sobre seu afastamento de Hollywood

Após ficar vários anos afastada da fama, a atriz Lindsay Lohan está de volta com tudo para Hollywood! Recentemente, a estrela participou da festa pós-Oscar da Vanity Fair e mostrou que voltou para ficar, com vários projetos em sua agenda. Porém, a famosa revelou o verdadeiro motivo de ter se afastado do público anos atrás.

Em entrevista à Vanity Fair, a estrela de Meninas Malvadas revelou que o mundo da fama teve um grande impacto negativo em sua vida pessoal. Isso porque a ruiva sempre foi muito perseguida pelos tabloides e sites de fofoca quando mais nova.

"Eu sinto que parte [do meu trabalho] foi ofuscado por paparazzi e todo esse tipo de coisa quando eu era mais jovem, e isso é meio chato. Eu gostaria que essa parte não acontecesse", desabafou Lindsay, que viveu por mais de uma década longe dos holofotes com seu marido, Bader Shammas.

Leia também:Lindsay Lohan gastou valor milionário para conseguir visual 'rejuvenescido'