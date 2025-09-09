Leonardo DiCaprio revela planos futuros para sua carreira

O astro do cinema Leonardo DiCaprio conta que será mais seletivo na escolha de seus próximos projetos; entenda o motivo!
Publicado em 09/09/2025, às 19h05 - Atualizado às 19h21
O ator hollywoodiano Leonardo DiCaprio (50) revelou quais são seus planos para o futuro de sua carreira. Na segunda-feira, 8, durante a estreia de Uma Batalha Após a Outra, seu novo filme, o vencedor do Oscar afirmou que entrou para uma nova fase de sua vida.
Diante de novo capítulo de sua vida, o astro do cinema afirmou que pretende ser mais exigente com os projetos em que escolhe participar. “Estou desacelerando um pouco. Quando essas oportunidades surgem, quero dizer, não consigo dizer não”, alegou ele, referindo-se ao seu trabalho mais recente, em entrevista à revista People.
Encantado pelo trabalho do roteirista e diretor Paul Thomas Anderson, o artista mencionou que o seu novo critério para aceitar um novo papel é a arte de ser lembrado. “Prêmios podem ir e vir. Elogios, bilheterias podem ir e vir, mas aquelas obras de arte, sobre as quais você ainda fala, ainda pensa e ainda questiona. Esses são os filmes pelos quais almejamos como ator. E Paul é o cara da nossa geração que os faz”, revelou o famoso.
Paul Thomas Anderson dirigiu e roteirizou Uma Batalha Após a Outra, novo filme protagonizado por DiCaprio. O ator afirmou que admirou o trabalho do roteirista desde o primeiro contato com suas obras. “Desde que conheci Paul e assisti Boogie Nights , sou fã obsessivo do trabalho dele, assisti a todos os seus filmes. Seus filmes ficam na minha mente e são assunto de conversa com meus amigos, eles duram”, destacou ele.
Em agosto, o ator Leonardo DiCaprio compartilhou como se sente em nova fase de sua vida. Com 50 anos, a estrela refletiu sobre seu processo de envelhecimento e afirmou se sentir 15 anos mais jovem do que realmente é.
Ao ser questionado pelo entrevistador sobre a idade, DiCaprio respondeu que se sente mais jovem emocionalmente. “Se você não soubesse sua idade, quantos anos você tem agora?”, perguntou o profissional em entrevista à revista americana Esquire. O famoso logo respondeu: “Trinta e dois”.
“Bem, isso cria um sentimento de que você tem um desejo de ser mais honesto e não perder seu tempo. Só posso imaginar como as próximas décadas vão progredir”, completou o artista.
