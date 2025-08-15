Leandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leandra Leal e Fernando Coimbra falam sobre o longa Os Enforcados e parcerias com Irene Ravache e Irandhir Santos

Um novo longa nacional chegou aos cinemas na quinta-feira (14): Os Enforcados cutuca uma poderosa elite e traz discussões sobre os perigos acerca do famoso jogo do bicho. Em conversa com a CARAS Brasil, a atriz Leandra Leal e o diretor Fernando Coimbra revelaram o processo de construção desse universo e como foi dividir os holofotes com Irandhir Santos e Irene Ravache.

O longa brasileiro traz uma história sobre o matrimônio de Regina, papel de Leandra, e Valério, interpretado por Irandhir. O personagem dele é herdeiro de um império vindouro do jogo de azar, mas que sempre tentou se manter de mãos limpas. Porém, convencido pela esposa, a dupla comete um crime e a trama se entrelaça com a corrupção da elite brasileira, em especial, a carioca. Coimbra declara: “A gente olha a violência numa esfera mais socialmente focada na base da pirâmide, da pobreza e da falta de oportunidade que as pessoas têm e aderem ao crime. A gente precisa falar um pouco de quem tem oportunidade, tem opção e aderem mesmo assim, porque é individualista, gananciosa e é o que acaba provocando muito essa diferença social, abismo que a gente tem.”

Coimbra, que se inspirou na obra Macbeth, de Shakespeare, para construir o longa, pontua: "Eu acho que as histórias que a gente tá falando tem este contexto, dessa elite, do jogo do bicho, da violência e da corrupção, mas a história mesmo ali, o coração, era justamente esse casal e esse pacto de casamento."

Leandra contou sobre a construção de Regina. Para a atriz, o foco inicial está na corrupção e nos laços que ela tem com a mãe, papel de Irene Ravache: “Ela é dessa elite, é de uma elite carioca que é corrupta. Você vê ali pela mãe dela o quanto as falas tem uma moral bem duvidosa. Regina foi criada para casar com esse homem rico, mas esse não necessariamente seria um herdeiro do jogo do bicho. Ela não é uma pessoa desse universo. O que eu me dediquei mais mesmo era construir esse universo afetivo dela, com a mãe e o marido.”

A atriz já havia contracenado em algumas cenas com a veterana em Passione (2010), sem estar no mesmo núcleo. Desta vez, as duas são peças centrais dessa história. Sobre a parceria com Ravache e Irandhir, Leal pontua que sempre quis estar em cena com o ator e falou sobre o reencontro com Irene num projeto completamente diferente da novela de Silvio de Abreu: "O encontro desses três era muito importante para o filme e era muito importante para mim, para a construção da Regina. A Irene fez uma mulher que é muito absurda e de uma forma muito natural. Com o Irandhir, sempre tive uma vontade de trabalhar com ele, admiro muito ele como ator e queria muito encontrar com ele em cena. Ele é um excelente ator, um cara com muita entrega, muito concentrado, é muito comprometido em fazer o melhor."

