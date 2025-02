Laura Luz relembra momento inusitado com Antônio Fagundes em seu primeiro filme: 'Nunca pensei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Laura Luz compartilha detalhes sobre bastidores de 'MMA - Meu Melhor Amigo' e fala sobre projetos futuros

Laura Luz (21), conhecida por viver a protagonista Mila em Mila No Multiverso, produção do Disney+, esteve recentemente em cartaz nos cinemas como Naomi em MMA - Meu Melhor Amigo, seu primeiro filme. O tempo no set, significativo por agregar experiência à sua carreira como atriz, também rendeu memórias com os colegas de equipe. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra um momento inusitado com Antônio Fagundes(75), com quem contracena no longa: "Nunca pensei", declara.

Trocas e aprendizados no set

Ao lado de nomes como Antônio Fagundes, Marcos Mion (45) e Andreia Horta (41), Laura afirma ter passado por uma experiência enriquecedora dentro e fora das câmeras. "O melhor de trabalhar com pessoas que sempre tive o sonho de conhecer é poder conversar sobre coisas do nosso cotidiano", compartilha.

Entre os muitos momentos com os veteranos, a atriz destaca uma conversa sobre tatuagens com Antônio Fagundes e um "parabéns pra você" cantado por Lúcio Mauro Filho (50) e outros colegas de equipe.

"Nunca pensei que poderia ter uma conversa sobre tatuagem com o Antônio Fagundes ou ver o Lúcio Mauro Filho cantando parabéns para mim. O momento que me marcou foi iniciar as gravações no dia do meu aniversário e poder comemorar num set de filmagem pela primeira vez", revela.

Do streaming para o cinema

Com experiências passadas na televisão e no streaming, Laura viveu sua primeira incursão no cinema com MMA - Meu Melhor Amigo. A transição entre mídias trouxe aprendizados, especialmente no ritmo das gravações:

"Sempre sonhei em participar de um longa e pude começar da melhor maneira possível, porque além do elenco dos sonhos, a Naomi tem uma personalidade marcante", conta a atriz.

Acostumada com a rotina de sets de séries, Laura percebeu rapidamente as diferenças entre os formatos. "É completamente diferente de quando gravamos uma série! Depende muito do projeto, mas quando gravamos um filme o tempo médio do processo é de dois meses, mas de uma série é de três a quatro meses", explica.

A intérprete compartilha, de bom humor, que as gravações chagaram ao fim quando ela se acostumou com a rotina: "Quando comecei a me acostumar com o estúdio e equipe, as minhas diárias acabaram, e isso foi um choque! Passou tudo muito rápido, mas não deixou de ser uma delícia".

Representatividade e impacto da história

Na trama do filme, Naomi é uma personagem forte e decidida, e Laura encontrou inspiração em trabalhos anteriores para compô-la. "Tive a honra de interpretar apenas personagens fortes e complexas. Em "Mila No Multiverso" lembro que o meu principal desafio foi encontrar a força da Mila e desde que encontrei, foi fácil localizar a força das outras personagens".

Para a artista, a relação entre Naomi e Bruno (Guilherme Tavares) foi um dos aspectos mais marcantes de sua personagem no filme. "O Bruno e a Naomi se entendem muito bem porque ela não tem "dedos" para falar com ele. Ela não o julga e ele faz o mesmo com ela. O Guilherme Tavares é um ator incrível e poder trabalhar com ele foi super fácil, nos demos muito bem nos bastidores então foi fácil de encontrar essa ligação entre os nossos personagens".

Outro ponto destacado por Laura em MMA - Meu Melhor Amigo é a abordagem sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista): segundo a atriz, o longa serviu como uma escola e a instruiu sobre diversas questões envolvendo o TEA.

"Tivemos muitos ensinamentos sobre o transtorno do espectro autista e um deles é até citado no filme. Autismo não é doença e é necessário entender que pessoas autistas sentem as coisas de formas diferentes, mas nem por isso devemos ter preconceito em conversar com eles. Precisamos entender seus limites e não julgá-los".

Novos projetos e expectativas para o futuro

Começando na atuação muito jovem, Laura sente que amadureceu muito profissionalmente ao longo dos anos e que, a cada novo projeto, aprende mais sobre si mesma e sobre a indústria. "Além de conhecer tantas pessoas incríveis ao longo dos anos", acrescenta.

"Com certeza a maturidade foi aliada na minha carreira e continuará sendo porque só estou no começo e tenho muito o que aprender e conquistar", destaca a artista, que vai ter um 2025 recheado de estreias.

"Temos a estreia de Wander, uma série sobre um vampiro, que protagonizo ao lado de Maycon Douglas. Foi o trabalho mais desafiador para mim, em diversos quesitos e estou animada para as pessoas conhecerem a Amanda, minha personagem".

Além disso, ela também aguarda o lançamento de Assalto à Brasileira, filme baseado em uma história real no qual interpreta Isabelinha. "O filme está lindo e pude conhecer pessoas incríveis no processo". Entre os outros projetos em andamento, Laura lista Camila Baker, Terapia em Família e a segunda temporada de Colônia, onde fará uma participação especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Luz (@eulauraluz)

Leia também: "Susana Sem Filtro": Susana Vieira grava piloto de seu novo programa