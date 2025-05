Jullio Reis expande amor com Manu Gavassi: 'Relação saudável que transborda para além'

Cazuza em Homem com H, Jullio Reis conta à CARAS Brasil como relação com Manu Gavassi o inspirou para interpretar grande amor de Ney Matogrosso

Não foi tarefa fácil para Jullio Reis (28) interpretar Cazuza (1958-1990) em Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso (83). O desafio surgiu especialmente ao representar o que é o amor para o músico icônico e, para isso, o ator expandiu sua relação com a noiva, Manu Gavassi (32).

"O amor que eu vivo na minha vida pessoal transborda para além. Tipo um copo cheio, que vai para outros lugares", conta Jullio Reis à CARAS Brasil. "Temos uma relação saudável e tudo flui de uma forma muito bonita. Para mim, a relação com a Manu é a expansão da nossa existência, é viver para a gente, mas expandir também para o trabalho, que é muito importante para nós."

Na trama, o ator surge como Cazuza como uma explosão de paixão na vida do cantor. É possível ver o músico, na pele de Jesuíta Barbosa (33), desestabilizado e de uma forma realista —já que Ney Matogrosso esteve presente em todo o processo de criação dos textos e roteiros.

"Representar o amor na vida dele é um desafio na verdade, porque o que é o amor para o Ney Matogrosso?", quesitona. "Vemos ele vivendo isso desde o começo, das primeiras relações que ele teve com um homem mais velho no exército, as criações, os desejos, os amores platônicos, e o que que tudo aquilo causava no 'neyzinho' e no Ney de armadura adulto... É um privilégio."

Reis também reforça como é impactante representar a coragem que o artista teve ao longo de sua trajetória, sempre assumindo o que queria sem medo e enfrentando diversas figuras de autoridade. Para ele, a trama também faz refletir sobre a masculinidade e os símbolos do que é ser masculino.

"Já vemos há tanto tempo a masculinidade existindo de tantas formas que não tem como colocar em uma caixinha só. Quem estiver aberto para de fato enxergar e sentir isso no filme, vai sair de lá pensando e com com muita coisa pra refletir", completa.

Nascido no Rio de Janeiro, Jullio Reis é ator e modelo. Ele iniciou sua carreira nas passarelas ainda na adolescência trabalhando em diversos países, e já esteve em projetos audiovisuais como S.O.S.: Mulheres ao Mar 2 (2015) e Homem Peixe (2019). Focado em seus estudos na atuação, ele também é noivo de Manu Gavassi e pai de Nara, de 1 mês.

