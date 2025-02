Juliana Alves faz rara aparição com o ex-marido e a filha

No ar na novela Volta Por Cima, da Globo, a atriz Juliana Alves surge ao lado do ex-marido e da filha em noite no cinema

A atriz Juliana Alves fez uma rara aparição ao lado do ex-marido, o cineasta Ernani Nunes, e da filha, Yolanda, de 7 anos, na noite de terça-feira, 11. Os três foram prestigiar a pré-estreia do filme Fé Para O Impossível em um cinema no Rio de Janeiro.

O filme é dirigido por Ernani e conta com Juliana no elenco. Com a aparição juntos, eles mostraram que continuam amigos depois do fim do relacionamento.

Atualmente, Juliana Alves pode ser vista como a personagem Cida, que é motorista de ônibus, na novela Volta Por Cima, da Globo.

Ernani Nunes, Yolanda e Juliana Alves - Foto: Webert Belicio / Agnews

O anúncio da separação

A separação de Juliana Alves e Ernani Nunes foi anunciada por ela em dezembro de 2022. Em um comunicado para os fãs, ela contou que o relacionamento deles chegou ao fim pouco tempo antes do anúncio, mas ela demorou para revelar o novo status civil publicamente.

"Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir. Como tiver que ser", disse ela.

Então, a artista pediu respeito neste momento delicado da vida. "Com o TEMPO vamos lidar melhor com tudo. Peço cuidado e respeito a este momento. Estamos focados em novos trabalhos e cheios de esperança. Seremos sempre de alguma maneira uma família. E o amor sempre será um elo entre nós. É hora de ressignificar e seguir", afirmou.

Os dois começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2017, quando a atriz descobriu a gestação da filha. Juliana e Ernani são pais de Yolanda.

