José Loreto aparece caracterizado como Chorão; confira as imagens

O ator José Loreto publicou registros andando de skate no litoral paulista no primeiro dia de filmagens da cinebiografia do cantor

José Loreto foi visto nesta segunda-feira, 18, caracterizado como Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., durante o início das filmagens da cinebiografia do cantor. As gravações tiveram como cenário a cidade de Santos, no litoral paulista, onde o músico nasceu e construiu sua trajetória.

O ator compartilhou registros nos stories do Instagram em que aparece andando de skate na orla da praia, com roupas largas e boné virado para trás, elementos marcantes do estilo do artista. “Te prometo poesia em movimento e uma vida cheia de sonhos”, escreveu Loreto na publicação. As imagens mostram também os bastidores da produção em pontos conhecidos da maior cidade da Baixada Santista.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Filme é inspirado em livro da viúva de Chorão

O longa é baseado no livro Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão, escrito por Graziela Gonçalves, viúva do cantor. A obra narra desde o início do relacionamento em 1993 até os bastidores da vida pessoal e profissional de Alexandre Magno Abrão, nome de batismo de Chorão.

A escolha de José Loreto para o papel principal foi confirmada em junho, após especulações que circulavam há meses. A decisão dividiu opiniões entre fãs e familiares. A apresentadora Sônia Abrão, prima do músico, se manifestou publicamente. “Eu sou muito fã do José Loreto, considero ele um ator muito bom. Mas de verdade, eu não consigo enxergar o Chorão no José Loreto. Eu sei que ele pode conseguir essa transformação na telona, mas eu não consigo, juro para vocês”, declarou.

O projeto será dirigido por Hugo Prata e Felipe Novaes, que também comandaram o documentário Chorão: Marginal Alado (2021). O roteiro ficará a cargo de Duda de Almeida, roteirista da série Sintonia, da Netflix. A cinebiografia ainda não tem data de estreia definida.

View this post on Instagram A post shared by Chorão Poeta (@choraopoeta)

Leia também: Protagonista em série, José Loreto discute machismo: 'É uma eterna desconstrução'