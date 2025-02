Jornal internacional aposta na vitória de Fernanda Torres no Oscar

Um famoso jornal internacional apostou na vitória de Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui no Oscar, que acontece dia 2 de março

Estão deixando a gente sonhar! Nesta quinta-feira, 27, o jornal The New York Times publicou as suas previsões para o Oscar a apostou na vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme Estrangeiro.

De acordo com a jornalista Kyle Buchanan, a disputa para Melhor Atriz está acirrada. "Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela (Fernanda Torres) tem recebido muitos votos de membros da Academia. Com a disputa tão acirrada entre Moore e Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido. Qualquer uma dessas mulheres pode ganhar", disse ela.

A brasileira concorrre com Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância).

A jornalista ainda afirmou que Ainda Estou Aqui sairá vitorioso na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. "Ainda Estou Aqui está ganhando popularidade tardiamente entre os eleitores", contou.

A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Números expressivos

O perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood compartilhou várias publicações em suas redes sociais, incluindo fotos da atriz Fernanda Torres, que concorre nas categorias de Melhor Atriz, pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, e Melhor Filme Internacional com o mesmo longa.

Outros posts, como o de Timothée Chalamet, – um dos indicados mais seguidos nesta premiação – tiveram em média 50 mil comentários e 3 mil curtidas em apenas dez minutos. Já a atriz brasileira ultrapassou 10 mil curtidas no mesmo período.

Em outras publicações da Academia, Fernanda Torres se destacou, sendo uma das mais visualizadas, com 16,7 milhões de views, tornando-se um dos vídeos mais assistidos. Enquanto isso, os outros posts da Academia registram uma média de 300 mil a 2 milhões de visualizações.

Muitos internautas expressaram apoio à atriz, com comentários como: “Essa foto chega a estar pesada, de tanto brasileiro que ela está carregando”, disse uma usuária. Outros também disseram: "Estamos em clima de Copa do Mundo".

