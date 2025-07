John Goodman choca ao surgir 90 kg mais magro. Compare o antes e depois

O ator John Goodman revela os métodos por trás do impressionante emagrecimento e fala sobre os benefícios emocionais e físicos da transformação

O veterano John Goodman, aos 73 anos, impressionou o público ao pisar no tapete‑vermelho da pré‑estreia de “Smurfs” em Los Angeles no último domingo, 13 de julho, exibindo um visual surpreendentemente magro após eliminar cerca de 90 kg. O ator, que dá voz ao Papai Smurf no novo longa, falou com sinceridade sobre seus hábitos e motivações ao longo da longa jornada de reeducação alimentar e atividade física.

A virada: quando tudo mudou

Goodman revelou que chegou a pesar quase 400 libras (cerca de 181 kg) em 2011, e que essa foi a motivação para uma mudança de vida. “Eu estava quase com 400 libras… queria simplesmente viver melhor". A decisão de reduzir o peso surgiu com o intuito de recuperar qualidade de vida, energia e saúde — “Você está se barbeando no espelho e não quer se olhar. Isso fica perigoso”.

Como ele perdeu os 90 kg

A transformação foi gradual e apoiada por estratégias sólidas:

Controle de porções: “Eu só enfiava tudo na boca”, admitiu Goodman. Ao reduzir o tamanho das porções, ele evitou o excesso calórico.

Fim do álcool e do açúcar: O ator largou o hábito de beber e eliminou o açúcar de sua dieta.

Apoio profissional: Contou com a ajuda de uma nutricionista e de um personal trainer — o credenciado Mackie Shilstone — para manter constância.

Exercício regular: Incorporou caminhadas diárias (10 000 a 12 000 passos), sessões de musculação, bicicleta elíptica e boxe – este último, segundo ele, “é terapêutico, ajuda a focar e a se manter forte, física e emocionalmente”.

No tapete‑vermelho: o antes e depois em fotos

Em um elegante terno azul-marinho e sorridente, Goodman exibiu seu novo contorno corporal: visivelmente mais leve, com rosto afinado e postura firme. As lentes dos fotógrafos capturaram o contraste marcante com os registros do seu passado — antes um homem visivelmente acima do peso, agora exibindo vitalidade e autoconfiança.

John Goodman em 2009 - Foto: Getty Images