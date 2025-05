Jesuita Barbosa conta aprendizados que leva de Ney Matogrosso: 'Esfera muito particular'

Ney Matogrosso em Homem com H, Jesuita Barbosa reforça generosidade do cantor e reforça importância da memória em entrevista à CARAS Brasil

"Para Ney Matogrosso, por ousar ser livre". Essa é a mensagem que Homem com H quer passar para os espectadores e, especialmente, para o cantor —que tem a vida retrarada na cinebiografia por Jesuíta Barbosa (33). Na pele do músico, o ator conta que levou diversos aprendizados.

"A generosidade dele é o que torna esse filme humano. Tem uma sinceridade e intimidade entregue que é muito forte. Isso é a contemplação da figura do Ney Matogrosso", explica Jesuita Barbosa , em entrevista à CARAS Brasil. "Aprendi muita coisa nessa construção."

A trama, que estreia nesta quinta-feira, 1º, nos cinemas, e passa por diversas fases da vida do cantor. Com um investimento de cerca de R$ 18 milhões, a cinebiografia conta com uma grande riqueza de cenários e figurinos, e teve grande apoio do músico para sua construção, o que ajudou a encarar o desafio de interpretá-lo.

"Existiu uma abertura que foi fundamental para a nossa construção e para mim, enquanto personagem", completa o ator. "Tanto no sentido físico, mas no sentido mais onírico eu diria. De um pensamento do Ney que está em uma esfera muito particular, íntima e individual. Esse respeito que ele tem por ele mesmo, pelo pensamento, razão... eu olho e admiro muito, aprendi muito com isso."

Para Jesuita, o filme vai além de documentar a trajetória de Ney Matogrosso, e também mostra a função principal do cinema: celebrar a memória. Ele ainda completa ao dizer que a cinebiografia carrega um papel social, de representar bem "a figura mais emblemática do país".

Dirigido e roteirizado por Esmir Filho (42), Homem com H mostra as diferentes fases da vida do grande artista "sem nenhum pudor", como ele diz. O elenco conta com nomes como Bruno Montaleone (28), Rômulo Braga (48), Lara Tremouroux (28), Hermila Guedes (45) e Jullio Reis (28) e chega aos cinemas nesta quinta-feira, 1º, com exibições especiais desde quarta, 30.

