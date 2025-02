Isis Valverde celebra participação em filme internacional: 'Gigantesco'

Em suas redes sociais, Isis Valverde celebrou a estreia de Código Alarum, filme em que ela atual ao lado de Sylvester Stallone e Scott Eastwood

Em suas redes sociais, Isis Valverde sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 5, a atriz celebrou um passo gigante em sua carreira. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou uma foto do cartaz do filme Código Alarum, em que ela atuou ao lado de Sylvester Stallone e Scott Eastwood.

Na legenda, Isis agradeceu pela oportunidade. O filme tem estreia prevista para 27 de março no Brasil. "2025 começou agitado com lançamento mundial de Alarum, que chega aos cinemas brasileiros em 27 de março. Muita ação e uma oportunidade de expandir meu conhecimento e experimentar novas possibilidades. Essa é uma vitória particular e isso é gigantesco para quem sabe sentir! Que sorte a minha. Logo mais em todos os cinemas", escreveu ela.

Casamento

Isis Valverde e Marcus Buaiz já enviaram os convites do casamento! O casal, que celebrará a união no dia 3 de maio, em São Paulo, definiu orientações para os convidados. Além das exigências quanto ao dress code, os artistas ressaltaram a importância da privacidade na cerimônia.

Isis e Marcus pediram que os presentes evitem cores escuras. "Recomendamos tons suaves e cores pastéis e, por favor, evitem as cores preto e vermelho e saltos finos", ressaltou o casal. "Caprichem no visual para celebrar esse momento especial conosco!", completou.

Em seguida, a atriz e o empresário também orientaram os convidados sobre fotos e vídeos capturados durante o grande dia. “Para garantir a privacidade de todos, pedimos com carinho que NÃO TIREM FOTOS OU GRAVEM VÍDEOS DURANTE O EVENTO. Aproveitem o momento ao máximo!”, escreveram no convite.

Vale lembrar que eles já estão casados no civil. Isis e Marcus oficializaram a união no dia 24 de dezembro de 2024, na véspera do Natal, na mansão dela no Rio de Janeiro. Para a celebração, os dois usaram looks brancos. Ela surgiu com um vestido de cetim com decote em V nas costas e um adereço no cabelo feito de pérolas. Por sua vez, ele usou uma calça branca e camisa bege.

