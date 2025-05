Gerard Depardieu: Ator é condenado em Paris por agressão sexual

O ator Gerard Depardieu, de 76 anos, foi condenado em Paris e recebeu uma sentença de 18 meses de prisão com pena suspensa; entenda

O ator Gerard Depardieu foi condenado por um tribunal de Paris nesta terça-feira, 13, por agressão sexual contra duas mulheres em um set de filmagens. O artista recebeu uma sentença de 18 meses de prisão com pena suspensa e, por isso, não a cumprirá imediatamente .

De acordo informações, as agressões aconteceram em 2021, durante as filmagens de 'Les Volets Verts', contra uma cenógrafa e uma assistente. Uma das autoras da ação contou ao tribunal que ele a apalpou por todo o corpo, além de fazer comentários sexuais explícitos no set.

O tribunal responsável pelo julgamento concluiu que a vítima prestou depoimentos consistentes, enquanto relatos de Gerard Depardieu mudaram ao longo do tempo. O juiz do caso ainda afirmou que não havia razões para duvidar da palavra das duas mulheres.

O artista, que nega as acusações, não compareceu à audiência realizada nesta terça-feira, 13. Em março deste ano, durante os quatro dias de julgamento, o ator de 76 anos reconheceu o uso de linguagem vulgar, mas negou que seu comportamento fosse de cunho sexual.

Além da pena de 18 meses de prisão, Gerard também será incluído em uma lista de criminosos sexuais.

Outra polêmica com Gerard Depardieu

O episódio em que Gerard Depardieu causou surpresa nos passageiros de um voo Paris-Dublin após urinar no tapete do corredor da aeronave em 2011. Cerca de três dias depois do ocorrido, e depois de estampar os jornais com o escândalo, o ator francês veio a público, através de seu amigo Edouard Baer (que também é ator), explicar o que realmente aconteceu.

De acordo com o depoimento de Baer, o colega sofre de problemas na próstata e, por isso, não conseguiu segurar suas necessidades, tendo que urinar em público. "Foi humilhante para ele", acrescentou Edouard, que ainda deixou claro que o astro estava totalmente sóbrio (em resposta à declaração de testemunhas que afirmaram que o artista estava embriagado).

Passageiros do voo relataram, no dia do incidente, que Gerard ficou nervoso após ter seu pedido de usar o banheiro negado pela aeromoça do avião.

